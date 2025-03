iOS 19 maakt Berichten-app veel beter (met deze features)

Dit jaar komt iOS 19 naar je iPhone en het belooft een grote update te worden. Deze features brengt iOS 19 naar de Berichten-app!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 19

Apple werkt aan iOS 19 en volgens geruchten wordt het een grote update. Met iOS 19 komen er veel veranderingen naar je iPhone. Het besturingssysteem krijgt een nieuw ontwerp en brengt verbeteringen naar de Camera-app. Dat is niet de enige applicatie die wordt uitgebreid in iOS 19, ook de Berichten-app krijgt een aantal nieuwe functies. Dat heeft te maken met de verouderde RCS-standaard in iOS 18, in iOS 19 wordt deze vernieuwd.

Sinds iOS 18 heeft de Berichten-app ondersteuning voor de RCS-standaard. RCS geldt als de opvolger voor sms, waarmee je langere berichten, foto’s, video’s en tekstberichten kunt versturen via de Berichten-app. Op dit moment hebben iPhones met iOS 18 ondersteuning voor versie 2.4 van RCS. Dat is lang niet meer de recentste versie, in juni 2024 verscheen versie 2.7 al. Inmiddels is RCS versie 3.0 aangekondigd, waardoor de Berichten-app veel meer functies krijgt in iOS 19.

Berichten wordt uitgebreid

Een belangrijke verbetering bij RCS versie 3.0 is de ondersteuning voor end-to-end encryptie. Apple heeft in een verklaring bevestigd dat end-to-end encryptie komt naar RCS-berichten. Vanaf iOS 19 zijn RCS-berichten dus versleuteld, zelfs Apple kan ze dan niet inzien. Apple heeft hiermee dus ook (indirect) bevestigd dat RCS versie 3.0 naar de iPhone komt. Dat betekent dat de Berichten-app er nog veel meer functies bijkrijgt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe RCS-versie heeft meer mogelijkheden dan de huidige versie die ondersteund wordt in iOS 18. Zo kun je straks met emoji reageren op RCS-berichten en een antwoord onder berichten toevoegen. Deze functies zagen we eerder al bij iMessage, maar komen vanaf iOS 19 dus ook naar RCS-berichten. Dat is handig, want zo krijg je veel meer opties als je een bericht stuurt naar een Android-gebruiker.

Meer nieuwe functies

Met de nieuwe versie van RCS wordt het ook mogelijk om verzonden berichten te bewerken of te verwijderen. Soortgelijke functies zien we nu al bij WhatsApp en iMessage, maar zijn vanaf iOS 19 ook beschikbaar in de Berichten-app. In Nederland merken we vooralsnog weinig van de nieuwe functies, want RCS wordt hier niet ondersteund. Nederlandse providers hebben de RCS-standaard nog niet uitgerold.

Het is nog onduidelijk wanneer Nederlandse providers ondersteuning voor RCS zullen toevoegen. Als dit eindelijk gebeurt krijgen gebruikers er veel functies bij, want je kunt dan uitgebreide tekstberichten, foto’s en video’s delen met Android-gebruikers via de Berichten-app. Nu is dat nog niet mogelijk, waardoor je een alternatieve applicatie als WhatsApp nodig hebt. Met iOS 19 heeft de Berichten-app in ieder geval ondersteuning voor RCS, nu de Nederlandse providers nog.