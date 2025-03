Deze Apple-app op de iPhone wordt helemaal anders in iOS 19

Er komen grote veranderingen naar je iPhone met iOS 19! Volgens nieuwe geruchten wordt een Apple-app compleet anders in iOS 19. Om deze applicatie gaat het.

iOS 19

Dit jaar is iOS 19 de belangrijkste update voor de iPhone. Volgens geruchten komen er grote veranderingen naar de iPhone, want iOS 19 krijgt een compleet nieuw ontwerp. Het nieuwe design neemt veel elementen over van visionOS, waardoor we meer transparante kaders met afgeronde hoeken zullen zien. Dat is niet alles, want een aantal applicaties krijgt een volledig nieuwe indeling. Eén van die apps is de Gezondheid-app.

Volgens Apple-analist Mark Gurman werkt Apple aan een nieuwe indeling voor de Gezondheid-app, die in iOS 19 wordt uitgerold. Gurman verwacht dat Apple een gezondheidscoach toevoegt aan de Gezondheid-app. Deze coach werkt met kunstmatige intelligentie en is in staat om persoonlijke gezondheidsadviezen te geven aan gebruikers. Het gaat dus om een compleet nieuwe dienst, die de gezondheid van gebruikers moet verbeteren.

Meer nieuwe functies

De nieuwe gezondheidscoach voorziet gebruikers van informatie, die volgens Gurman wordt ondersteund met video’s in de Gezondheid-app van iOS 19. In deze filmpjes geven gezondheidsexperts toelichting over bepaalde fysieke (of mentale) condities en hoe deze verbeterd kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld een video over de risico’s van een hartaandoening worden getoond, als de Apple Watch afwijkende hartmetingen ontdekt.

Dat is niet alles, want het wordt volgens Gurman vanaf iOS 19 ook mogelijk om je dieet bij te houden in de Gezondheid-app. In dat geval kun je invoeren welke maaltijden en andere voedingsmiddelen je hebt gehad op een dag. Mogelijk kun je ook een bepaald (calorie)doel instellen, als je bijvoorbeeld wilt afvallen of juist wilt aankomen. Vanaf iOS 19 heb je dus geen aparte app meer nodig voor het bijhouden van je voeding.

Gezondheidscoach pas in iOS 19.4

Volgens geruchten werkt Apple ook aan een coach, die gebruikers van fitnesstips moet voorzien. Deze coach werkt eveneens met kunstmatige intelligentie. De vernieuwde Gezondheid-app is volgens Gurman niet direct bij de release van iOS 19 beschikbaar. Pas met iOS 19.4 rolt Apple de aangepaste versie van de app uit. Die update verschijnt in maart of april volgend jaar, dus dat duurt nog wel even.

Het is overigens nog onduidelijk of de gezondheidscoach ook in Nederland en België te gebruiken is. Het gaat om een nieuwe AI-functie, terwijl we hier nog geen enkele feature van Apple Intelligence kunnen gebruiken. Daarom is het goed mogelijk dat de gezondheidscoach hier pas later of helemaal niet beschikbaar komt. Met iOS 19.4 weten we daar meer over, dan zien we ook welke nieuwe functies er naar de Gezondheid-app komen.