iOS 18 vs iOS 26: dit zijn de belangrijkste veranderingen op de iPhone

Met iOS 26 kondigt Apple binnenkort de grootste software-update van het jaar aan voor de iPhone. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen iOS 18 en iOS 26!

iOS 26

Apple presenteert binnenkort de belangrijkste softwareversies van het jaar! Op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd) kondigt het bedrijf updates aan voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac(Book) en de Apple Vision Pro. Het was de verwachting dat iOS 19 zou verschijnen, maar volgens geruchten kiest Apple voor een complete nieuwe naam. Na iOS 18 stapt Apple direct over naar iOS 26.

Apple introduceert bij alle besturingssystemen een soortgelijke naam. Zo zien we komende week ook iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 en visionOS 26. Nu liggen de namen van alle softwareversies nog ver uit elkaar, maar daar komt binnenkort verandering in. De naamswijziging moet meer duidelijkheid scheppen bij gebruikers en consistentie tussen de verschillen systemen creëren. Ben je benieuwd wat de verschillen tussen iOS 18 en iOS 26 worden? Bekijk dan hier de eerste beelden van het mogelijke nieuwe design:

Tekst gaat verder onder de video.

Grote veranderingen

Met iOS 26 voert Apple grote veranderingen door, zeker in vergelijking met iOS 18. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan een compleet nieuw ontwerp, dat is gebaseerd op visionOS. Dat betekent dat we meer transparante kaders en glazen elementen kunnen verwachten in het besturingssysteem voor de iPhone. Dat is niet alles, want Apple past waarschijnlijk ook de symbolen van alle applicaties aan.

Mogelijk kiest Apple ook voor een nieuwe vorm van alle apps op het beginscherm van de iPhone. Deze zijn in iOS 18 vierkant, maar worden in iOS 26 naar verluidt rond(er). In visionOS zien we nu al ronde symbolen, die met de nieuwe softwareversies waarschijnlijk naar alle Apple-apparaten komen. Het nieuwe ontwerp van iOS 26 wordt ook doorgevoerd in een aantal opnieuw ingedeelde apps, waaronder de Agenda- en de Camera-app.

Release van iOS 26

Naast de nieuwe naamgeving en interface krijgt iOS 26 meer features, want Apple Intelligence komt dit jaar in meer talen beschikbaar. In iOS 18 is de Nederlandse versie van Apple Intelligence nog niet beschikbaar, maar bij iOS 26 is dat mogelijk wel het geval. Het is de verwachting dat de nieuwe AI-functies later dit jaar in het Nederlands worden uitgerold. Daarnaast wordt Siri uitgebreid met meer taalmodellen, waardoor de stemassistent natuurlijk communiceert.

Andere veranderingen in iOS 26 zijn een nieuwe Game-app en verbeterde ondersteuning voor externe displays. Op maandag 9 juni weten we welke functies Apple precies naar de nieuwe softwareversie brengt. Die dag onthult Apple de grootste software-updates van het jaar. Helaas krijgen niet alles iPhones met iOS 18 ondersteuning voor iOS 26. Benieuwd of jij kunt updaten? Bekijk dan hier welke iPhones werken met de volgende generatie van iOS!