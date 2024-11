iOS 18 is nóg veiliger (door deze automatische herstart-functie)

Apple heeft iOS 18 inmiddels uitgebracht en de update blijkt een verborgen beveiligingsfunctie te hebben. Zo maakt iOS 18 je iPhone veiliger!

Geheime functie iOS 18

Begin september heeft Apple iOS 18 uitgebracht, een update die veel veranderingen op de iPhone introduceerde. Je hebt meer vrijheid bij het inrichten van het beginscherm en het Bedieningspaneel. Zo kun je zelf bepalen waar je apps plaatst en welke regelaars je toevoegt. Bij het uitbrengen van een update deelt Apple nooit alle nieuwe functies, waardoor een nieuwe feature nu pas is ontdekt. De politie in Michigan heeft een opvallende ontdekking gedaan bij iPhones die op iOS 18 draaien.

Volgens de politie in Michigan heeft Apple een nieuwe feature aan iOS 18 toegevoegd, die ervoor zorgt dat je iPhone na een bepaalde tijd automatisch herstart. Dat gebeurt niet zomaar, het toestel start alleen opnieuw op als er voor een langere tijd geen mobiel bereik is geweest. Op deze manier maakt iOS 18 je iPhone veel veiliger, want lang niet alle functies zijn direct na het opstarten beschikbaar.

Automatisch herstarten

De politie in Michigan deed de ontdekking bij iPhones die verzameld zijn in het laboratorium van het politiebureau. Een aantal van de toestellen startte na een bepaalde periode opnieuw op. Volgens de politie gaat het om iPhones die draaien op iOS 18. Het gaat vermoedelijk om een nieuwe functie in iOS 18, die je iPhone veiliger moet maken als je deze kwijt bent of als deze gestolen is.

Toestellen die voor langere tijd inactief of niet met het mobiele netwerk verbonden zijn starten met iOS 18 vanzelf opnieuw op. Daarvoor maken iPhones met elkaar contact, zodat de apparaten ook zonder mobiele verbinding uitgeschakeld kunnen worden. Dat heeft verschillende voordelen, want de iPhone moet zo opnieuw ontgrendeld worden. Vooral bij gestolen iPhones is dat van belang, zodat je gegevens beter beveiligd zijn.

Meer over iOS 18

Wanneer een iPhone opnieuw is opgestart moet de code van het toestel opnieuw worden ingevoerd. Pas daarna heb je toegang tot alle functies van de smartphone. Volgens de politiemedewerkers in Michigan heeft dat een nadeel, want voor forensisch onderzoekers is dat een extra stap bij het verzamelen van digitaal bewijs. Voor de gemiddelde gebruiker is dit juist goed nieuws, want iOS 18 maakt je iPhone veel veiliger.

Niet alleen voor politiemedewerkers is dit een extra stap, ook voor dieven die gestolen iPhones proberen te ontgrendelen of verkopen. Je gegevens zijn nu beter beveiligd en het kost dieven meer moeite om de iPhone te ontgrendelen. Apple heeft nog niet gereageerd op het bericht van de politie in Michigan, maar het lijkt zo goed als zeker dat het om een nieuwe functie gaat in iOS 18. Wil je weten wat er met iOS 18 nog meer is veranderd op je iPhone? Lees dan hier alles over de software-update!