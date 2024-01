‘iOS 18 wordt grootste update ooit voor de iPhone’

Het was al duidelijk dat er dit jaar veel gaat veranderen op je iPhone, maar nieuwe geruchten voorspellen dat iOS 18 zelfs de grootste update ooit wordt. Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grote veranderingen voor de iPhone in 2024

Er komen met iOS 17.4 grote veranderingen naar je iPhone, want je kunt straks ook apps installeren zonder App Store. In de update wordt het ook mogelijk om andere browsers te gebruiken op je iPhone en kunnen er meerdere betaalmethoden worden toegevoegd aan iOS. Apple voert dus enorme veranderingen door, maar het is de verwachting dat iOS 18 een nóg grotere update is.

Lees ook: Jouw iPhone verandert compleet: dit gooit Apple in iOS overhoop

Eerdere geruchten voorspelden al dat iOS 18 een belangrijke update voor je iPhone gaat zijn. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman doet daar nu nog een schepje bovenop, want volgens hem wordt het zelfs de grootste update voor je iPhone ooit. Dat betekent dat we in 2024 grote veranderingen gaan zien voor iOS. Wij zetten een aantal nieuwe functies voor je onder elkaar.

Nieuwe functies in iOS 18

Apple is naar verluidt van plan om veel nieuwe AI-functies toe te voegen aan iOS 18. Hierdoor krijgt vooral Siri een enorme update, Apple’s spraakassistent wordt straks veel slimmer. Het is de verwachting dat Siri beter functioneert met een nieuw taalmodel en meer functies krijgt door de Opdrachten-app. Zo kun je Siri in iOS 18 meerdere opdrachten achter elkaar laten uitvoeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast krijgen ook Berichten en Apple Music er handige AI-functies bij. Bij Apple Music kun je straks met kunstmatige intelligentie afspeellijsten samenstellen. In iOS 18 kun je bij Berichten met behulp van AI automatisch zinnen aanvullen en vragen stellen. Dat is niet alles, want Apple stapt ook over naar RSC in iOS 18. Daardoor kun je met iMessage straks ook berichten sturen naar bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram.

iOS 18 krijgt mogelijk ook nieuw design

Andere apps die nieuwe AI-functies krijgen zijn Keynote, Pages en de Fotobibliotheek. Apple noemt iOS 18 intern de grootste update voor de iPhone ooit. We kunnen daarom vermoedelijk niet alleen nieuwe functies verwachten, maar ook een nieuw ontwerp voor iOS. De kans is namelijk klein dat Apple bij de grootste update ooit voor je iPhone het design onveranderd laat.

Lees ook: iOS 17.4 bèta 1 is uit: met veel nieuwe functies (dit zijn ze)

Apple brengt de nieuwe iOS-versie waarschijnlijk uit in september. Een aantal maanden eerder onthult het bedrijf alle nieuwe functies en het vernieuwde design van iOS 18 al. Dat gebeurt doorgaans in juni, op de WWDC van Apple. Dan verschijnen ook de nieuwe iPhone en de Apple Watch. Ben je benieuwd naar Apple’s nieuwe apparaten? Lees dan hier wat we al weten over de iPhone 16 en bekijk hier alles over de Apple Watch X!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.