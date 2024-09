iOS 18 release: dit is wanneer de definitieve update naar je iPhone komt

Apple heeft de officiële release van iOS 18 aangekondigd! Benieuwd wanneer je jouw iPhone kunt bijwerken? Dit is wanneer iOS 18 verschijnt.

Apple kondigt iOS 18 aan

Op maandag 9 september heeft Apple de reeks nieuwe iPhones gepresenteerd. Er zijn dit jaar opnieuw vier nieuwe iPhones verschenen: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Door de release van de nieuwe iPhones weten we ook wanneer de definitieve release van iOS 18 is. Apple kondigt de grootste iPhone-update van het jaar altijd aan bij de lancering van de nieuwste iPhones.

Op maandag 16 september kun je iOS 18 installeren op je iPhone. Die dag is de officiële release van iOS 18. Er komen dan grote veranderingen naar je iPhone, want je krijgt veel meer vrijheid bij het inrichten van het bedieningspaneel en het vergrendelscherm. Zo bepaal je zelf waar je apps plaatst en welke regelaars je toevoegt aan het bedieningspaneel. Dat is niet alles, want Apple Intelligence komt met iOS 18 ook naar je iPhone.

Apple Intelligence komt (veel) later

De grootste verandering in iOS 18 is Apple Intelligence. De nieuwste techniek van het bedrijf werkt met kunstmatige intelligentie en breidt je iPhone uit met ChatGPT. Daardoor wordt Siri veel slimmer en krijgen alle apps er een handige schrijfhulp bij. Helaas is Apple Intelligence niet direct beschikbaar bij de release van iOS 18, want de functies komen naar verluidt pas in 2025 naar de Europese Unie.

Dat betekent dat je Apple Intelligence dus nog niet kunt gebruiken bij de officiële release van iOS 18. Andere veranderingen als het indelen van het vergrendelscherm, bedieningspaneel en het aangepaste ontwerp van de Foto’s-app zijn wél direct beschikbaar op maandag 16 september. Benieuwd welke features pas later komen? Lees dan hier voor welke functies je op iOS 18.1 (of later) moet wachten.

Deze iPhones krijgen iOS 18

Ben je van plan om je iPhone bij te werken naar de nieuwste iOS-versie? De officiële release van iOS 18 is waarschijnlijk in de avond, het is de verwachting dat de update op maandag 16 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd) beschikbaar is. Houd je iPhone die avond dus goed in de gaten, want de update verschijnt automatisch bij de instellingen van je smartphone. Onder ‘Algemeen > Software-update’ vind je iOS 18 dan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren vallen er geen iPhones af bij de release van iOS 18. Doorgaans krijgen oudere toestellen geen ondersteuning meer voor een nieuwe generatie van iOS, maar dat is nu niet het geval. Alle iPhones die nu op iOS 17 draaien kunnen ook bijwerken naar iOS 18. Wil je weten of jouw iPhone kan updaten op maandag 16 september? Dit zijn alle toestellen die met iOS 18 werken: