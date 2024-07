Wil je niet wachten tot de officiële release van iOS 18? Dan hebben wij de oplossing voor je! Want je kunt de publieke bèta van iOS 18 nu al installeren!

iOS 18: de publieke bèta nu op je iPhone installeren

Apple heeft na de developer bèta nu ook de publieke bèta van iOS 18 beschikbaar gesteld. Wil je zelf iOS 18 ook zo snel mogelijk uitproberen? Dat kan nu, maar daar moet je wel eerst iets voor doen.

Om de publieke bèta van iOS 18 te installeren moet je eerst even checken of je iPhone geschikt is voor de update. Daarna moet je het onderstaande stappenplan volgen, want standaard krijg je de update niet te zien op je iPhone. Ook als je een iPad hebt kun je de publieke bèta uitproberen. Maar check dan ook even eerst of je iPad de update gaat krijgen.

Publieke bèta van iOS 18 en iPadOS 18: aanmelden en installeren Ga naar de speciale bèta-website van Apple op je iPhone of iPad; Klik op de blauwe knop ‘Sign up’; Log in met je Apple ID; Tik bovenaan op ‘Enroll Your Devices’; Kies het besturingssysteem waarvan je de publieke bèta wilt installeren, bijvoorbeeld iOS (18); Maak voor de zekerheid een back-up van je iPhone of iPad via de Finder op Mac of iTunes op Windows; Ga op je iPhone naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 18 Public Beta’; Installeer de update.

Meer over iOS 18

Met iOS 18 komen er ontzettend veel nieuwe functies naar je iPhone. Ook de iPad krijgt met iPadOS 18 een flinke update. Wat vooral opvalt bij deze nieuwe versie van iOS is dat je meer mogelijkheden krijgt om het beginscherm, toegangsscherm en bedieningspaneel aan te passen. Zo kun je apps nu op vrijwel elke willekeurige plek neerzetten en is het zelfs mogelijk om de kleuren van apps te wijzigen.

Wil je weten welke functies er allemaal in iOS 18 zitten? Lees dan onderstaand artikel nog even door!

