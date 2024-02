iOS 18: is dit het nieuwe ontwerp van de grote iPhone-update?

Volgens geruchten brengt Apple dit jaar de grootste update ooit naar je iPhone, waarbij ook de interface wordt aangepast. Is dit het nieuwe ontwerp van iOS 18?

Alles wijst er tot nu toe op dat iOS 18 een enorme update voor je iPhone wordt. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is iOS 18 zelfs de grootste update voor je iPhone ooit. Apple is naar verluidt van plan om een inhaalslag te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie, waardoor vooral Siri veel slimmer wordt. Dat is niet alles, want ook het ontwerp van iOS 18 wordt aangepast.

Volgens geruchten worden er dus grote veranderingen doorgevoerd in iOS 18, want ook Berichten en Apple Music krijgen er handige AI-functies bij. Andere apps die nieuwe AI-functies krijgen zijn Keynote, Pages en de Fotobibliotheek. Het belooft dus een belangrijke update te worden, waarbij Apple de interface waarschijnlijk niet onveranderd laat. Dit weten we al over het nieuwe ontwerp van iOS 18.

Nieuwe interface lijkt op visionOS

Nieuwe geruchten voorspellen dat de interface van iOS 18 lijkt op visionOS. Dat is het nieuwe besturingssysteem dat Apple speciaal heeft ontwikkeld voor de Vision Pro. In visionOS zijn de hoeken van apps ronder en wordt er veel meer schaduw en diepte toegevoegd aan verschillende tabbladen en apps. Apple is naar verluidt van plan om deze elementen ook terug te laten komen in het ontwerp van iOS 18.

De geruchten zijn (deels) gebaseerd op het nieuwe design van de Apple TV-app, waaraan een zwevende balk is toegevoegd aan de zijkant van het scherm. Op de iPhone is de app nog niet geüpdatet, maar dat kan dit jaar dus veranderen met iOS 18. Het is niet de verwachting dat Apple het ontwerp van verschillende apps al aanpast voor het uitbrengen van iOS 18.

Dit is wanneer iOS 18 verschijnt

Het is nog onduidelijk of het ontwerp van iOS 18 inderdaad gaat lijken op de interface van visionOS. Zo heeft Apple bij het uitbrengen van watchOS het design van iOS ook niet aangepast. Hetzelfde geldt voor macOS Big Sur, waarin veel meer schaduw en diepte is toegevoegd op de Mac. Deze effecten verschillen per besturingssysteem, dus het is afwachten welke onderdelen ook naar de iPhone komen.

We moeten nog wel even wachten tot we meer weten over de nieuwe interface, want iOS 18 verschijnt pas in september. Apple onthult het ontwerp van iOS 18 vermoedelijk wel al eerder, dat gebeurt in juni. Dan presenteert Apple ook de iPhone 16 en de Apple Watch X. Wil je meer weten over de grootste update voor je iPhone ooit? Lees dan hier wat we al weten over de nieuwe functies in iOS 18.

