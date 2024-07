In iOS 18 krijgt volgens geruchten de Mail-app een flinke update. Je hoeft dan zelfs niet eens meer je mailtjes te schrijven. Dat doet hij voor je!

iOS 18: de Mail-app kan straks zelf e-mails voor je schrijven

Apple is van plan om de Mail-app in iOS 18 eens flink onder handen te nemen. Althans, als we de geruchten mogen geloven. Volgens deze geruchten komen de volgende functies in de update: een betere zoekfunctie, slimme replies voor e-mail en een functie die je helpt om een mailtje op te stellen.

Volgens een artikel op AppleInsider zal de zoekfunctie nu meer informatie kunnen geven. Zo komen er meer contactgegevens, locaties en opgeslagen documenten tevoorschijn wanneer je een zoekopdracht start in de Mail-app.

Met slimme e-mailreplies gaat Apple een LLM (large-language model) op je device gebruiken. Een LLM is een AI en is in staat om menselijke taal te begrijpen en te genereren. Siri werkt dan ook beter samen met de Mail-app in iOS 18 en kan dan zelf antwoorden op e-mail genereren (als je daar toestemming voor geeft).

Verder maakt de Mail-app ook gebruik van de nieuwe functies die in alle tekstprogramma’s van IOS 18 komen. Zo kan Siri volgens geruchten je teksten bewerken en verbeteren. Er is nog niet heel veel bekend over deze functie, maar berichten zeggen dat je daarmee de stijl of de toon van een mailtje automatisch kunt aanpassen. Je zou dus bijvoorbeeld kunnen vragen of Siri een mailtje ‘wat professioneler kan laten klinken’.

Andere interessante functies die er volgens de geruchten aan zitten te komen zijn het automatisch categoriseren van e-mail (gebaseerd op de inhoud) en een optie om een samenvatting te genereren van een e-mailbericht.

