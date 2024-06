Kaarten wordt uitgebreid in iOS 18: dit zijn de nieuwe functies

Apple heeft iOS 18 officieel aangekondigd en Kaarten krijgt er een aantal handige functies bij. Deze nieuwe features komen naar Apple’s Kaarten-app!

Apple onthult iOS 18

Op de WWDC 2024 heeft Apple iOS 18 aangekondigd. Het gaat om de grootste iPhone-update ooit door de introductie van Apple Intelligence, de nieuwe AI-techniek van het bedrijf. Vrijwel alle apps worden uitgebreid met kunstmatige intelligentie, zo krijg je er een handige schrijfhulp bij en wordt Siri veel slimmer. Naar Kaarten komen geen AI-functies in iOS 18, maar dat betekent niet dat er niks verandert in de app.

Kaarten krijgt er een aantal handige features bij in iOS 18, waarmee de app veel completer wordt. In iOS 17 kwamen fietsroutes eindelijk beschikbaar in Nederland, waar we lang op hebben moeten wachten. Vanaf iOS 18 kun je gepersonaliseerde routes toevoegen, locaties opslaan en voegt Apple een nieuw type kaart toe aan de app. Deze veranderingen komen met iOS 18 naar de Kaarten-app.

1. Locaties opslaan

Vanaf iOS 18 kun je locaties opslaan, zodat je ze later gemakkelijk terug kunt vinden. Om een plek op te slaan hoef je het adres (of de plaatsnaam) enkel in te vullen in de zoekbalk, er verschijnt vervolgens vanzelf een plus (+) naast de locatie. Door op het plusje te drukken wordt de plek direct opgeslagen in Kaarten bij iOS 18. Zo kun je al je favoriete of veelbezochte locaties gemakkelijk terugvinden in één lijst.

Het overzicht met alle opgeslagen plekken vind je terug in de bibliotheek van Kaarten. Daar zie je ook alle vastgemaakte pinnen, gidsen en routes die je hebt bewaard. De bibliotheek is een handige toevoeging aan Kaarten in iOS 18, zeker als je op reis gaat. Plekken die je wilt bezoeken kun je opslaan en terugvinden in het overzicht. Alle opgeslagen plaatsen kun je sorteren op datum, naam en afstand.

2. Notities toevoegen aan plekken

Een handige toevoeging bij het opslaan van plekken is het maken van notities. Zo kun je bij een opgeslagen parkeerplaats toevoegen waarom deze plek zo goed is, of bij een restaurant opschrijven wat je favoriete gerecht was. In iOS 18 zie je de notities vervolgens altijd in het overzicht van een plaats in Kaarten, zodat je ze niet apart hoeft op te zoeken in je lijst. Bovendien vergeet je de notities zo minder snel.

3. Aangepaste routes in Kaarten

Vanaf iOS 18 is het mogelijk om zelf je route te bepalen in Kaarten. Waar je eerder afhankelijk was van de routebeschrijving die je automatisch te zien krijgt in de app, kun je nu zelf kiezen welke weg je neemt. Je maakt een aangepaste route aan door op de kaart te tikken welke plekken je onderweg wilt zien. De zelfbedachte route kun je vervolgens opslaan en later opnieuw gebruiken.

Deze functie is vooral handig als je regelmatig wandelt. Je kunt zo een langere route nemen dan Kaarten normaal voor je zou uitstippelen. Handig om bijvoorbeeld je dagelijkse wandeldoel te halen, of om alle hoogtepunten in een omgeving te zien. In iOS 18 kun je aangepaste routes in Kaarten vooralsnog alleen gebruiken als je gaat wandelen. Het is de verwachting dat de functie later ook naar de auto- en fietsroutes komt.

4. Meer wandelfuncties

Het invoeren van aangepaste routes is slechts één van de nieuwe wandelfuncties voor Kaarten in iOS 18. Zo komen topografische kaarten beschikbaar, waarbij je gedetailleerde looproutes ziet op de kaart. Helaas is deze functie beperkt beschikbaar, alleen in de Verenigde Staten en Japan kun je topografische kaarten gebruiken. De kans is groot dat we de functie pas later in Nederland en België zullen zien.

Offline wandelroutes komen hier wél beschikbaar, waarbij je duizenden wandelroutes in Kaarten met iOS 18 kunt opslaan op je iPhone. Je hebt dan geen internet nodig om de route te laden. Daarnaast is het mogelijk om je eigen wandeling samen te stellen en bij bepaalde wandelroutes notities toe te voegen. In combinatie met de Work-out app op de Apple Watch wordt Kaarten zo een goed hulpmiddel voor fanatieke wandelaars.

Meer over iOS 18

Kaarten wordt weer een stuk beter in iOS 18. Andere apps die op de schop gaan in de grootste iPhone-update ooit zijn Notities en Foto’s. Laatstgenoemde krijgt een compleet nieuwe interface, die lijkt op de inrichting van visionOS. Ook krijg je als gebruiker veel meer vrijheid bij het inrichten van je beginscherm en Bedieningspaneel, want daar bepaal je nu zelf welke regelaars je toevoegt en wat de indeling is.

We moeten nog wel even wachten op alle nieuwe functies voor Kaarten in iOS 18, want Apple brengt de update pas uit in september. Dan verschijnen ook de iPhone 16 en de Apple Watch X. Wil je nu alvast meer weten over de veranderingen die Apple doorvoert in de update? Lees dan vast hier alles over iOS 18 en bekijk hier of jouw iPhone wel ondersteuning heeft voor de nieuwste AI-features!

