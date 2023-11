iOS 18: deze iPhones krijgen de volgende update

iOS 18 komt niet op alle iPhones beschikbaar. Krijgt jouw iPhone straks de update? Of wordt het toch tijd op te upgraden?

iOS 17 is pas sinds 18 september beschikbaar, maar Apple werkt gewoon door aan nieuwe versies. Heb je nu iOS 17 op je iPhone staan, dan krijg je nog minstens een jaar lang updates. Welke apparaten iOS 18 krijgen, weten we pas echt zeker tijdens de WWDC in juni 2024. Maar dit zijn de iPhones die de update naar iOS 18 krijgen:

iPhone XR en iPhone XS (Max)

Apple voorziet de meeste iPhones doorgaans zo’n vijf of zes jaar van updates. De iPhone XR en iPhone XS (Max) zitten wat dat betreft op de grens. Maar aangezien de neural engine van de ingebouwde A12-chip krachtig genoeg is voor de meeste AI-functies van de huidige iOS-versies, is het waarschijnlijk dat deze iPhones de update naar iOS 18 gaan krijgen.

In 2023 zijn de iPhone 8 (Plus) en iPhone X van de ondersteuningslijst verdwenen. Beide toestellen werden in 2017 gelanceerd en hebben iOS 17 dus niet meer ontvangen. Apple heeft deze modellen zes jaar lang geüpdatet – net als de iPhone 7 (Plus) daarvoor. Alleen de iPhone 6S (Plus) en de eerste iPhone SE hebben van zeven jaar lang geprofiteerd van software-updates.

