‘iOS 18 wordt de grootste update voor de iPhone in jaren’

Het duurt nog even voordat iOS 18 verschijnt, maar volgens geruchten wordt dit de grootste update voor de iPhone in jaren. Dit weten we al over iOS 18.

Apple werkt aan iOS 18

Het is inmiddels een paar maanden geleden dat Apple iOS 17 heeft uitgebracht, waardoor nu de eerste geruchten over iOS 18 op gang komen. Het is bij Apple gebruikelijk dat er direct na de release van een grote iOS-versie wordt begonnen met de ontwikkeling van de volgende grote update. Hierdoor zijn de eerste ontwikkelaars maanden geleden dus al begonnen met het ontwikkelen van iOS 18.

Daar kwam vorige week verandering in, want Apple legde de ontwikkelingen van iOS 18 stil. Dit was tijdelijk, zodat ontwikkelaars zich volledig konden focussen op het oplossen van problemen in bestaande besturingssystemen. In iOS 17.1, watchOS 10.1 en andere software-versies zaten namelijk vervelende bugs. Die zijn inmiddels opgelost, waardoor de ontwikkeling van iOS 18 voor de iPhone weer verder kan gaan.

iOS 18 krijgt nieuwe AI-functies

Apple richt zich met iOS 18 naar verluidt vooral op nieuwe AI-functies. Daarbij zit volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman ook een nieuwe versie van Siri. Hiermee probeert Apple een inhaalslag te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het afgelopen jaar is AI enorm populair geworden, maar toen was iOS 17 vermoedelijk al te ver in ontwikkeling om nog grote veranderingen door te voeren.

Bij iOS 18 zet Apple daarom in op het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf is met iOS 18 naar verluidt van plan om AI zoveel mogelijk in apps voor je iPhone te verwerken. Zo kun je bij Apple Music straks afspeellijsten samenstellen met kunstmatige intelligentie en worden bij Pages ook handige hulpmiddelen toegevoegd. Bovendien werkt Apple aan een eigen versie van ChatGPT.

Gurman beschrijft iOS 18 als de grootste update in jaren. Volgens de Apple-analist noemt Apple de update ambitieus, waardoor het de verwachting is dat er grote veranderingen naar het besturingssysteem komen. Als we Gurman moeten geloven brengt iOS 18 zowel nieuwe functies als een aangepast design naar de iPhone.

We moeten nog wel even wachten op iOS 18, want de update verschijnt pas volgend jaar. Doorgaans brengt Apple de grootste iOS-update van het jaar uit in september. Dat betekent dat we iOS 18 pas in september 2024 kunnen verwachten. Dat duurt dus nog even, maar we hebben wel al een idee van welke iPhones straks kunnen updaten. Lees hieronder welke toestellen vermoedelijk ondersteuning krijgen voor iOS 18.

Apple heeft dus nog genoeg tijd om iOS 18 te ontwikkelen, maar er komen ook met iOS 17 nog een aantal nieuwe functies naar je iPhone. Zo heeft iOS 17.2 een compleet nieuwe app, die je waarschijnlijk dagelijks gaat gebruiken. Wil je weten wat je nog meer van iOS 17.2 kunt verwachten? Bekijk dan hier welke nieuwe functies er met de volgende iOS-update naar je iPhone komen!

