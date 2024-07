Geheime functie iOS 18: Google Gemini als grote verrassing in september?

Apple heeft iOS 18 al aangekondigd, maar mogelijk komen er nog verrassingen naar de update. Wordt Google Gemini toch toegevoegd aan iOS 18?

iOS 18 met Apple Intelligence

Met iOS 18 zet Apple volledig in op kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf. Je krijgt er een handige schrijfhulp bij en Siri wordt veel slimmer. Apple’s spraakassistent wordt uitgebreid met geavanceerde taalmodellen, die Apple kan gebruiken door de samenwerking met OpenAI. Hierdoor krijgt Siri directe toegang tot ChatGPT.

In iOS 18 wordt ChatGPT standaard (en gratis) op je iPhone gezet in de vorm van Siri. Apple’s spraakassistent maakt gebruik van ChatGPT om antwoord te geven op je vragen. Dat gebeurt niet zomaar, je moet daar eerst toestemming voor geven. Bovendien worden de taalmodellen van OpenAI niet aangevuld met jouw informatie. Volgens Mark Gurman blijft het hier niet bij, want Google Gemini komt waarschijnlijk ook naar iOS 18.

Gemini naar iOS 18

Craig Federighi, die gaat over de software-ontwikkelingen bij Apple, heeft al eerder aangegeven dat Apple van plan is om meerdere chatbots toe te voegen aan de besturingssystemen. Het is nu al bevestigd dat ChatGPT beschikbaar komt in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia, maar daar komt dit najaar waarschijnlijk ook Gemini bij. Dat is Google’s chatbot, die net als ChatGPT werkt met kustmatige intelligentie.

Als je Siri in iOS 18 een vraag stelt kan de spraakassistent ChatGPT gebruiken om antwoord te geven. Hetzelfde geld voor de Writing Tools, ook hierbij wordt ChatGPT geraadpleegd. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman wordt iOS 18 dit najaar nog uitgebreid met Gemini. Hetzelfde geldt voor iPadOS 18 en macOS Sequoia, zodat je niet afhankelijk bent van enkel ChatGPT.

Apple Intelligence niet in de EU

Het is goed mogelijk dat je dit najaar al zelf kunt kiezen welke chatbot door Siri wordt gebruikt voor het opzoeken van informatie. Helaas geldt dat waarschijnlijk niet voor Europese gebruikers, want Apple Intelligence laat hier nog even op zich wachten. Apple heeft aangekondigd dat alle AI-functies vermoedelijk pas in 2025 naar Europa komen. Bij de release van iOS 18 is Apple Intelligence hier dus nog niet beschikbaar.

Europese gebruikers krijgen bij het uitbrengen van Apple Intelligence in 2025 waarschijnlijk direct toegang tot ChatGPT én Gemini. Het is nog niet duidelijk of Gemini ook nieuwe functies naar iOS 18 brengt, of enkel geldt als aanvulling op de al aangekondigde features. Wil je meer weten over alle nieuwe functies van Apple Intelligence? Lees dan hier alles over iOS 18 en over AI!

