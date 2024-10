iOS 18: deze functie is alleen beschikbaar op de iPhone 16 (Pro)

Apple heeft iOS 18 in september uitgebracht, maar lang niet alle features werken op oudere iPhones. Deze functie van iOS 18 is exclusief voor de iPhone 16!

iOS 18-functie voor iPhone 16

In september bracht Apple veel nieuwe functies naar je iPhone met iOS 18. Je hebt meer vrijheid bij het indelen van je beginscherm en het Bedieningspaneel, de fotobibliotheek heeft een nieuw design en iMessage heeft ondersteuning voor teksteffecten. De grootste veranderingen moeten nog komen, want Apple Intelligence is nog niet beschikbaar. Ook de iPhone 16 moet het zonder de belangrijkste functies van iOS 18 doen.

In iOS 18 wordt vrijwel iedere app uitgebreid met Apple Intelligence. Je krijgt er een schrijfhulp bij, die teksten kan samenvatten of herschrijven. Siri wordt bovendien veel slimmer en je kunt je eigen plaatjes en emoji maken met Image Playground en Genmoji. Alleen de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie hebben ondersteuning voor Apple Intelligence. Toch is één functie in iOS 18 exclusief voor de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max).

Visual Intelligence

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max werken wel met Apple Intelligence, maar moeten het zonder Visual Intelligence doen. Deze functie komt met een latere versie van iOS 18 alleen naar de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Bij Visual Intelligence werkt de Camera-app met kunstmatige intelligentie, waardoor je iPhone objecten en locaties herkent als je ze vastlegt met de camera.

Zo is het met behulp van Visual Intelligence mogelijk om een hondenras te herkennen als je een hond fotografeert, of voeg je een evenement toe aan je agenda door simpelweg een flyer te scannen. Wil je ergens gaan eten? Richt de camera dan op een restaurant om beoordelingen en openingstijden op te vragen. Deze functie komt waarschijnlijk volgend jaar met een nieuwe versie van iOS 18 naar de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max).

Functie werkt met cameraregelaar

Heel vreemd is het niet dat Visual Intelligence alleen naar de iPhone 16-serie komt, want de functie van iOS 18 werkt met de cameraregelaar. Dat is een compleet nieuwe knop, die we alleen bij de iPhone 16-modellen zien. Met de cameraregelaar krijg je toegang tot vrijwel alle camerafuncties. Zo open je de Camera-app, maak je een foto of video en zoom je in en uit met de nieuwe regelaar.

Volgend jaar wordt daar Visual Intelligence aan toegevoegd. In een latere versie van iOS 18 kun je de cameraregelaar van de knop indrukken om informatie over een object of locatie op te vragen. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple Intelligence in Nederland beschikbaar komt, maar deze toestellen werken in ieder geval met de nieuwe techniek. Heeft jouw iPhone geen ondersteuning voor Apple Intelligence? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro, zodat je zeker weet dat je toegang krijgt tot alle functies: