CarPlay in iOS 18: deze nieuwe functies komen eraan

Volgende maand krijgt je iPhone er niet alleen nieuwe functies bij, ook CarPlay wordt uitgebreid in iOS 18. Deze features komen eraan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies voor CarPlay

In juni presenteerde Apple iOS 18 al, maar de update verschijnt pas volgende maand. Dan kondigt Apple ook de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2024 aan. Niet lang daarna verschijnen grote updates als iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Met iOS 18 komen er niet alleen belangrijke veranderingen naar de iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met nieuwe functies.

Het besturingssysteem krijgt er een aantal handige features bij. Vanaf iOS 18 heeft CarPlay ondersteuning voor contactfoto’s in het overzicht van de Berichten-app. Ook kun je via CarPlay de stille modus aan- of uitzetten als je iPhone verbonden is. In dat geval krijg je berichten alleen binnen op het CarPlay-scherm, op je Apple Watch en iPhone blijft de melding wel verborgen. Dat zijn niet de enige veranderingen die Apple doorvoert bij CarPlay.

Meer aanpassingen in het design

Bij iOS 18 introduceert Apple een nieuwe knop in de zijbalk van CarPlay. Met de button ga je terug naar je vorige actie, bijvoorbeeld de app die je het laatst hebt gebruikt. Zo moet het gemakkelijker worden om te wisselen tussen applicaties als je aan het rijden bent. Andere veranderingen zijn een vernieuwd design van meldingen en een aangepaste animatie als Siri wordt geactiveerd bij CarPlay.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als gebruiker krijg je vanaf iOS 18 iets meer vrijheid bij het inrichten van CarPlay, want Apple voegt meer achtergronden toe. Via de instellingen van het besturingssysteem heb je zo meer keuze bij het selecteren van een achtergrond. Helaas blijf je beperkt tot de standaardplaatjes die Apple toevoegt, het is nog steeds niet mogelijk om je eigen afbeeldingen te kiezen. Dat is waarschijnlijk een bewuste keuze van Apple, zodat de achtergrond niet teveel afleidt tijdens het rijden.

Handen aan het stuur met iOS 18

Met iOS 18 krijgt CarPlay eindelijk ondersteuning voor stembediening. Het is dan mogelijk om apps te openen en bedienen via spraakopdrachten. Je hoeft dus niet meer op het scherm te tikken om door CarPlay te navigeren, maar kunt op de weg blijven focussen. Nog een handige functie is geluidsherkenning, waarmee CarPlay omgevingsgeluid registreert. Je ontvangt dan een melding op het scherm als er bijvoorbeeld een sirene in de buurt wordt herkend.

Verder voert Apple een aantal kleine verbeteringen door bij CarPlay met iOS 18. Je kunt de kleuren van het scherm aanpassen, zodat het besturingssysteem toegankelijker is voor mensen die kleurenblind zijn. Ook kun je tekst vetter en groter maken, om de leesbaarheid van CarPlay te verbeteren. Voor de grote veranderingen moeten we wachten op CarPlay 2.0. Lees hier alvast meer over de volgende generatie van CarPlay!