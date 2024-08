iOS 18 bèta 8 is uit – wanneer komt de definitieve release naar je iPhone?

Apple heeft iOS 18 bèta 8 uitgebracht! Benieuwd wanneer de definitieve update naar je iPhone komt? Dit weten we al!

iOS 18 bèta 8

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 18 beschikbaar! Apple heeft iOS 18 bèta 8 voor ontwikkelaars uitgebracht. Het gaat vermoedelijk om de laatste update, voor de officiële release van iOS 18 verschijnt. Apple voert in de nieuwe bèta voornamelijk verbeteringen door. Er zijn nog geen nieuwe functies ontdekt in de achtste testversie van iOS 18. Apple heeft de meeste nieuwe features al uitgebracht in eerdere bèta’s.

Met iOS 18 komen er grote veranderingen naar je iPhone, zo kun je het beginscherm en het Bedieningspaneel beter personaliseren. Je bepaalt zelf waar je applicaties en regelaars plaatst vanaf iOS 18, terwijl je daar eerst veel minder vrijheid in had. Deze veranderingen heeft Apple al doorgevoerd en worden niet aangepast in iOS 18 bèta 8. Dat duidt erop dat Apple bijna klaar is voor de definitieve release van de update.

Release van iOS 18

Naast iOS 18 bèta 8 heeft Apple ook de zesde publieke testversie van de update uitgebracht. We hoeven niet lang meer te wachten op de officiële release van iOS 18, want de update verschijnt vermoedelijk snel. Op maandag 9 september presenteert Apple de iPhone 16. Die avond komt de Release Candidate (RC) van iOS 18 uit, dat de laatste testversie is voordat de echte versie uitgebracht wordt.

Een week later verschijnt de officiële versie van iOS 18. Doorgaans brengt Apple de update op een maandag uit, dat betekent dat je op maandag 16 september kunt bijwerken naar iOS 18. Je kunt dan direct aan de slag met een groot deel van alle nieuwe functies, die nu al in iOS 18 bèta 8 zitten. Nu zijn de features nog beschikbaar voor ontwikkelaars, maar over een paar weken kan iedereen ze uitproberen.

Apple Intelligence komt pas later

In iOS 18 bèta 8 zijn al veel nieuwe functies beschikbaar, maar er ontbreekt nog een aantal belangrijke features. Apple Intelligence komt pas veel later naar de iPhone, waardoor we in ieder geval nog moeten wachten tot iOS 18.1. In de eerste testversies van iOS 18.1 is Apple Intelligence al te gebruiken, mits je een Amerikaans iCloud-account hebt en je iPhone op Engels hebt ingesteld. De AI-functies komen vermoedelijk pas in 2025 naar Nederland en België.

Met iOS 18 wordt het dus vooral mogelijk om het begin- en vergrendelscherm naar je eigen hand te zetten. Andere veranderingen die direct naar je iPhone komen zijn een vernieuwde Foto’s-app, donkere icoontjes bij apps en meer functies voor de Berichten-app. Wil je meer weten over de grootste iPhone-update in jaren? Lees hier alvast welke features er met iOS 18 naar je iPhone komen!