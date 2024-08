iOS 18 bèta 7 is uit (en is waarschijnlijk de laatste testversie)

Apple heeft iOS 18 bèta 7 uitgebracht! Volgens geruchten is dit de laatste testversie, waardoor de officiële release waarschijnlijk snel komt. Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 bèta 7

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 18 beschikbaar! Apple heeft iOS 18 bèta 7 uitgebracht voor ontwikkelaars. De testversies volgen elkaar snel op, zeker nu de officiële release van iOS 18 voor de deur staat. Er zijn nog geen grote veranderingen ontdekt in de zevende bèta van iOS 18, vermoedelijk heeft Apple vooral een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het is daarom de verwachting dat definitieve versie van iOS 18 bijna klaar is.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is dat zelfs al het geval. Hij voorspelt dat iOS 18 bèta 7 de laatste testversie is die we zullen zien voor de officiële release. Apple is volgens Gurman al klaar met de ontwikkeling van iOS 18, waardoor het niet meer nodig is om een nieuwe bèta uit te brengen. Dat is opvallend, want doorgaans verschijnt er nog een achtste testversie van een nieuwe iOS-generatie.

The latest iOS 18 seed, I’m told, is final other than features tied to the new hardware. https://t.co/qxP07C8Jhl — Mark Gurman (@markgurman) August 20, 2024

Komt iOS 18 eerder?

Het is goed mogelijk dat Apple iOS 18 een week eerder uitbrengt dan eerder werd verwacht. Dat heeft te maken met de datum van het iPhone 16-event, Apple brengt de release candidate van iOS 18 op dezelfde avond als het evenement uit. Het is nog onduidelijk wanneer het evenement van de iPhone 16 precies plaatsvindt, Apple heeft nog steeds geen officiële uitnodiging uitgebracht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tot nu toe werd gedacht dat Apple het iPhone 16-event op dinsdag 10 september zou organiseren, maar op die dag vindt nu ook een verkiezingsdebat plaats in de Verenigde Staten. Apple kiest er daarom mogelijk voor om het evenement op dinsdag 3 september of woensdag 4 september te houden. In dat geval is het logisch dat iOS 18 bèta 7 de laatste testversie is, want de officiële release volgt dan al snel.

Enorm veel nieuwe iPhone-functies

Apple verstuurt de uitnodiging van het iPhone 16-event doorgaans twee weken voor het evenement, dus later deze week hebben we meer duidelijkheid over de precieze datum. Dan weten we ook of iOS 18 bèta 7 inderdaad de laatste testversie is, of er toch nog een nieuwe bèta verschijnt. De officiële release van iOS 18 volgt vermoedelijk een week na de aankondiging van de iPhone 16, op maandag 9 of 16 september.

Er zijn vooralsnog geen nieuwe functies ontdekt in iOS 18 bèta 7, maar met de definitieve versie komen er veel nieuwe functies naar je iPhone. Het Bedieningspaneel is volledig aan te passen naar je persoonlijke voorkeur, net als het beginscherm van je iPhone. Eind dit jaar of begin volgend jaar komt daar ook Apple Intelligence bij. Benieuwd naar de update? Lees hier alvast welke features er met iOS 18 naar je iPhone komen!