iOS 18 bèta 6 is uit: dit is wanneer de update naar je iPhone komt

Apple heeft iOS 18 bèta 6 uitgebracht voor ontwikkelaars! Benieuwd wanneer de definitieve update verschijnt? Dit is wanneer je kunt updaten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 bèta 6

Er is een nieuwe testversie van iOS 18 beschikbaar, want ontwikkelaars kunnen aan de slag met iOS 18 bèta 6. De update verschijnt snel na de vijfde testversie, die minder dan een week geleden werd uitgebracht. In bèta 5 zagen we een aantal nieuwe functies, waaronder ‘Verberg afleidende onderdelen’ in Safari en een aangepaste indeling in de Foto’s-app. Daarnaast zijn de icoontjes van meer apps bijgewerkt in de donkere modus.

Met iOS 18 bèta 6 brengt Apple geen nieuwe functies naar je iPhone. Er worden voornamelijk softwareproblemen opgelost en verbeteringen doorgevoerd in de update. We zien vaker dat Apple in augustus wekelijks nieuwe testversies uitbrengt, zodat de software klaar is voor de officiële release in september. We hoeven namelijk niet lang meer te wachten op de definitieve versie van iOS 18. Dit is wanneer je kunt updaten.

Definitieve release van iOS 18

Met iOS 18 bèta 6 is Apple weer een stap dichterbij de officiële release van de update. Het gaat om de grootste iPhone-update in jaren, waardoor Apple mogelijk iets langer nodig heeft om problemen in de software te verhelpen. De definitieve versie van iOS 18 verschijnt binnenkort, Apple brengt de update uit na de release van de iPhone 16. Het is de verwachting dat de volgende iPhone op dinsdag 10 september wordt aangekondigd.

De software is doorgaans een week na de onthulling van de nieuwe iPhone beschikbaar. Dat betekent dat je iOS 18 vermoedelijk op maandag 16 september kunt installeren. Helaas zijn dan nog niet alle functies beschikbaar, want in Europa moeten we langer wachten op de release van Apple Intelligence. Dat heeft te maken met Europese wetgeving, waardoor alle AI-functies naar verluidt pas in 2025 naar Nederland en België komen.

iOS 18.1 bèta al beschikbaar

In iOS 18 bèta 6 is Apple Intelligence nog niet te testen door alle gebruikers. Ontwikkelaars kunnen wel al aan de slag met de nieuwe AI-features in de bèta van iOS 18.1. Apple heeft de testversie van iOS 18.1 eerder uitgebracht, zodat de nieuwe techniek in de komende maanden verbeterd kan worden. Helaas moeten we in de Europese Unie dus iets langer wachten op de nieuwe functies van Apple Intelligence.

Ben je nu al benieuwd naar alle nieuwe functies van iOS 18? Apple heeft iOS 18 bèta 6 uitgebracht voor ontwikkelaars, maar alle gebruikers kunnen de publieke testversie van iOS 18 al installeren. Let daarbij wel op, want in testversies kunnen nog vervelende softwarefouten zitten. Heb je dat liever niet? Wacht dan nog even, want iOS 18 verschijnt bijna. Lees hier alvast welke features er met iOS 18 naar je iPhone komen!