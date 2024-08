Er is een nieuwe update voor je iPhone verschenen. Bèta 5 voor iOS 18 komt met een aantal nieuwe functies en een paar veranderingen. Hier lees je wat er anders is!

iOS 18 bèta 5 is uit – dit is er nieuw

In deze nieuwe bèta voor iOS 18 heeft Apple een aantal nieuwe functies gestopt. Ook heeft het bedrijf zitten sleutelen aan verschillende kleinere onderdelen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Foto’s-app

Vrijwel in elke nieuwe bèta heeft Apple zitten knutselen aan de Foto’s-app. Maar dit keer heeft Apple een functie weggehaald. Wanneer je het overzicht met foto’s bekijkt, kon in de vorige bèta nog door verschillende collecties bladeren door te swipen. Deze functie is in bèta 5 van iOS 18 verdwenen.

Verberg afleidende onderdelen

Safari heeft wel een nieuwe functie gekregen in bèta 5 van iOS 18. Deze nieuwe functie heeft ‘Verberg afleidende onderdelen’. Hiermee kun je onderdelen van een website verwijderen. Het is geen optie om een onderdeel permanent te verwijderen, maar meer om iets tijdelijk weg te halen.

Dit doe je door in Safari linksboven het menu te openen. Vervolgens kies je in het menu voor ‘Verberg afleidende onderdelen’. Daarna tik in de geopende website op de onderdelen die je wilt verwijderen. Met een tik op ‘Verberg’ verdwijnt het plaatje (met een soort ‘Thanos snap’-animatie).

Beginscherm aanpassen

Ook het Beginscherm heeft in bèta 5 van iOS 18 een aantal veranderingen gekregen. Wanneer je de vinger lang ingedrukt houdt op een lege plek in het beginscherm, kun je linksboven op ‘Wijzig’ klikken. Daar vind je nu een nieuwe optie genaamd ‘Wijzig pagina’s’. Hiermee pas de pagina’s met apps aan. De optie is dezelfde instelling als je op de drie puntjes tikt op het beginscherm.

Donkere modus

Apple heeft ook een aantal icoontjes bijgewerkt voor de donkere modus. Het icoontje voor de Kaarten-app is nu zwart, wit, grijs en blauw (zonder andere kleuren). Het Zoek mijn-icoontje heeft wat andere groentinten.

Als je naar een app zoekt met de zoekfunctie in de donkere modus, worden de app ook in de modus getoond. Voorheen krijg je in de donkere modus ook de icoontjes van de lichte modus te zien.

Meer kleine veranderingen

Er zijn nog veel meer kleine veranderingen doorgevoerd in betà 5 van iOS 18. Zo zijn verschillende icoontjes net wat anders. Zo heeft het pictogram van Synchrone weergave nu een kader met een lichtere kleur en is ook het pictogram van Schermopname is iets anders.

