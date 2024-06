iOS 18 bèta 2 is uit: met deze nieuwe functies

Apple heeft bèta 2 van iOS 18 uitgebracht. Wij vertellen je wat de nieuwe functies zijn en welke verbeteringen in de iPhone-update zitten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18 bèta 2: dit zijn de nieuwe functies

Tijdens de WWDC 2024 liet Apple voor het eerst iOS 18 zien. Dezelfde dag nog kon je al aan de slag met de eerste bèta van iOS 18. Inmiddels is bèta 2 van iOS 18 uitgebracht. In iOS 18 bèta 2 worden verschillende nieuwe functies toegevoegd en zijn er een aantal zaken gefixt. Wij vertellen je wat er nieuw is!

De belangrijkste verbeteringen in deze update van iOS 18 zijn de volgende twee nieuwe functies: iPhone mirroring en SharePlay. iPhone Mirroring is een nieuwe functie in macOS Sequoia, waarmee je een live interactief scherm van je iPhone op je Mac kunt zien. Meldingen van de iPhone verschijnen ook op het scherm van de Mac.

SharePlay Screen Sharing is een upgrade van de functie voor het delen van schermen in FaceTime. In iOS 18 kun je dan vragen om de controle van een ander apparaat over te nemen.

Jammer genoeg lijkt het er wel op dat deze functies niet naar Europa gaan komen. Apple kondigde onlangs aan dat drie belangrijke functies van iOS 18 en MacOS Sequoia bij het verschijnen niet direct beschikbaar zijn in de EU. Dit is vanwege zorgen over de naleving van de Digital Markets Act.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast deze functies lost de iOS 18 bèta 2 natuurlijk ook de nodige problemen op. Daarnaast hebben sommige functies een update gekregen. Op dit moment is de bèta beschikbaar voor ontwikkelaars. Een publieke bèta is dan in juli voor iedereen te downloaden.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.