iOS 18.1 bèta met Apple Intelligence komt deze week (maar dat is slecht nieuws)

Deze week komt al de eerste bèta van iOS 18.1 uit, met daarin naar verluidt ook Apple Intelligence. iPhoned legt je uit waarom dat goed en slecht nieuws tegelijk is.

iOS 18.1 bèta 1 met Apple Intelligence

iOS 18 is nog niet eens uit, maar volgens Bloomberg komt Apple deze week al met de eerste bèta van iOS 18.1. En dat heeft een goede reden, want waarschijnlijk wordt dat de eerste versie van iOS 18 met Apple Intelligence-ondersteuning.

Apple Intelligence is een verzamelnaam voor allerlei AI-functies die de iPhone, iPad en Mac gaan krijgen. Apple’s AI kan onder meer teksten redigeren, afbeeldingen maken of hele websites voor je samenvatten. Tot nog toe schitterde Apple Intelligence echter door afwezigheid in alle bèta’s, maar daar komt nu dus binnenkort verandering in met iOS 18.1 bèta 1. Dat is goed nieuws, want bij iPhoned kunnen we niet wachten om eindelijk aan de slag te gaan met de functies. Tegelijkertijd is het ook slecht nieuws, want het betekent dat Apple Intelligence nog niet in de eerste finale versie van iOS 18 in september gaat zitten. Maar wanneer komt het dan wel?

Tijdschema voor iOS 18

Het werk aan iOS 18 en iPadOS 18 zou in augustus afgerond moeten zijn. Daarna wil Apple zich volledig concentreren op Apple Intelligence. Het lijkt nog onduidelijk hoe Apple macOS 15 alias Sequoia gaat aanpakken. De update zou als versie 15.0 in september of oktober uitgebracht kunnen worden. In dat geval is er geen sprake van uitstel van de AI-functies op de Mac.

De volledige functionaliteit van Apple Intelligence wordt sowieso niet meteen verwacht. De uitrol zal naar verwachting tot de eerste helft van 2025 duren. In eerste instantie zal Apple Intelligence bestaan uit het prioriteren van belangrijke meldingen, samenvattingen van webpagina’s en spraakmemo’s, schrijftools en ChatGPT-integratie. Er komt ook een herziene Siri, hoewel dit niet voor volgend jaar wordt verwacht.

Verkoop iPhone 16 stimuleren

Apple hoopt dat Apple Intelligence de iPhone 16-verkoop een flinke boost zal geven. Alle vier de nieuwe apparaten zullen direct compatibel zijn, bij de iPhone 15 zijn dat alleen de 15 Pro en 15 Pro Max. Alle iPad-apparaten met M-processors zijn compatibel met de software, net als de Mac.

Apple wil zijn AI-systeem in eerste instantie niet beschikbaar maken in Europa uit angst voor problemen met de concurrentieregels in de EU. Het is echter nog de vraag of dit een dreiging blijft of dat het echt zo gaat zijn.