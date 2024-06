iOS 18 brengt vijf nieuwe functies naar de AirPods Pro – dit zijn ze

Apple heeft iOS 18 aangekondigd en er komen maar liefst vijf nieuwe functies naar de AirPods Pro met de update. Dit zijn ze!

AirPods krijgen nieuwe functies in iOS 18

Er komen met iOS 18 niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook de AirPods krijgen er nieuwe features bij. Vooral de AirPods Pro (eerste en tweede generatie) worden uitgebreid met nieuwe functies. Zo wordt het gemakkelijker om de oortjes te bedienen en is er een compleet nieuwe gamemodus aangekondigd. Benieuwd naar alle veranderingen? Deze nieuwe functies komen naar de AirPods Pro.

1. Bediening via hoofdgebaren

De AirPods krijgen er een nieuwe manier van bedienen bij, want je kunt vanaf iOS 18 simpelweg ja knikken of nee schudden om antwoord te geven op Siri. Met de nieuwe functie, ook wel Siri Interactions genoemd, kun je bijvoorbeeld simpelweg nee schudden als je wordt gebeld, maar niet op wilt nemen. Dit is erg handig, vooral als je in een ruimte bent waar je niet hardop kunt praten of je handen vol hebt.

2. Stemisolatie

Met iOS 18 brengt Apple stemisolatie naar de AirPods Pro, waarmee je stem duidelijker hoorbaar is bij telefoongesprekken. Apple’s oortjes hebben daar nu nog regelmatig moeite mee, zeker storende achtergrondgeluiden als harde wind. Vanaf iOS 18 filteren de AirPods omgevingsgeluid weg en wordt je stem meer op de voorgrond geplaatst. Stemisolatie is zo een fijne toevoeging als je vaak belt of spraakopnames maakt met de oortjes.

3. Gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor games

Vanaf iOS 18 kun je gepersonaliseerde ruimtelijke audio instellen in de gamemodus. Dit is een nieuwe modus die met iOS 18 naar je iPhone komt. Met gepersonaliseerde audio voelt het alsof je middenin een film of serie zit, want het geluid komt van alle kanten en is speciaal voor jou als gebruiker ontworpen. Deze feature is vanaf iOS 18 ook beschikbaar als je games speelt op je iPhone (of iPad) met je AirPods Pro en AirPods 3 in, zodat je helemaal op kunt gaan in het spel.

4. Adaptieve audio

De tweede generatie AirPods Pro hebben adaptieve audio, waarmee de ruisonderdrukking automatisch wordt versterkt bij een drukkere omgeving. Op dit moment kun je de functie alleen in- of uitschakelen, maar vanaf iOS 18 krijg je daar meer opties bij. Zo kun je in iOS 18 zelf kiezen hoeveel achtergrondgeluid er met adaptieve audio wordt tegengehouden door de AirPods Pro 2.

5. AirPods Pro als gehoorapparaat

Er komt naar verluidt een nieuwe functie in iOS 18, waarmee de AirPods Pro gebruikt kunnen worden als een gehoorapparaat. Eerder berichtte de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman hier al over, maar Apple heeft er nog niks over gezegd. Hier komt later dit jaar waarschijnlijk verandering in. De AirPods Pro worden dan uitgebreid met geavanceerde toegankelijkheidsfuncties, die de oortjes moeten veranderen in een volwaardig gehoorapparaat.

De meeste nieuwe functies komen naar de eerste en de tweede generatie van de AirPods Pro. De AirPods 3 krijgen ook ondersteuning voor de gepersonaliseerde audio in games. In de gamemodus krijgen de oortjes overigens nog een extra functie, want de audio loopt in deze modus vrijwel gelijk met het beeld. Doorgaans is er een kleine vertraging bij bluetooth-accessoires, maar die vertraging heeft Apple weggewerkt in de nieuwe gamemodus.

