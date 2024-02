iOS 18 krijgt heel veel nieuwe AI-functies: dit is er al bekend

Met iOS 18 komen er naar verluidt veel nieuwe AI-functies naar je iPhone. Dit weten we al over de nieuwe features van de grootste iPhone-update ooit!

iOS 18 komt eraan

Volgens geruchten wordt iOS 18 een enorme update voor je iPhone. Dat is niet gek, want Apple is van plan om een inhaalslag te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie. In 2023 brak AI door bij het grote publiek, maar die ontwikkelingen kwamen te laat voor Apple’s iOS 17. Daarom zien we veel nieuwe AI-functies pas terug in de grote update van dit jaar: iOS 18.

Na het succes van ChatGPT is Apple begonnen met het bouwen van eigen taalmodellen, die ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld Siri veel beter wordt. De eerste aanwijzingen voor Apple’s eigen AI zijn al opgedoken in iOS 17.4. Het is daarom de verwachting dat Apple al is begonnen met het testen van verschillende AI-functies in iOS 18. Wij zetten nieuwe features voor je onder elkaar!

Deze AI-functies komen naar de iPhone

Door alle verwachte AI-functies wordt iOS 18 een enorme update, volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman zelfs de grootste iPhone-update ooit. We zien de implementatie van kunstmatige intelligentie waarschijnlijk vooral terug in apps van Apple zelf, zoals iMessage en Foto’s. Eerdere geruchten hebben tot nu toe voorspeld dat de volgende functies naar iOS 18 komen:

Siri wordt veel beter door nieuwe taalmodellen;

Automatisch genereren van afspeellijsten in Apple Music met AI;

Integratie van AI in Pages, Keynote, Numbers om opsommingen en content te maken;

Met AI worden codeblokken afgemaakt en applicaties getest in Xcode;

Zoeken in Spotlight wordt veel beter door AI;

AI-gezondheidscoach in de Gezondheid-app en op de Apple Watch;

In iMessage worden berichten automatisch afgemaakt, vragen gesteld en nieuwe berichten opgesomd met behulp van AI.

Daarnaast krijgt Apple’s Fotobibliotheek er handige AI-functies bij in iOS 18. Het wordt dan mogelijk om foto’s te bewerken aan de hand van kunstmatige intelligentie. Je hoeft dan zelf niks meer aan te passen aan een afbeelding, maar voert gewoon een opdracht in bij Foto’s. De bewerkingen worden dan automatisch doorgevoerd door AI, zo wordt het aanpassen van foto’s véél makkelijker en sneller.

Apple werkt aan nieuwe interface

Met de nieuwe AI-functies wordt het uitvoeren van bepaalde taken dus veel makkelijker in iOS 18. Het is de verwachting dat Apple ook de interface van iOS gaat aanpassen, zeker nu wordt gesproken van de grootste update voor de iPhone ooit. De kans is daarom groot dat ook het ontwerp van iOS 18 op de schop gaat. Eerdere geruchten voorspelden al dat we veel elementen van visionOS terug zullen zien bij de iPhone.

Apple presenteert iOS 18 over een aantal maanden, op de jaarlijkse WWDC. Dat is traditiegetrouw het moment dat Apple nieuwe software-updates aankondigt voor verschillende apparaten. Pas in september komt iOS 18 voor iedereen beschikbaar, dan verschijnt ook de iPhone 16. Nog even geduld dus, want in juni weten we definitief welke AI-functies er naar iOS 18 komen. Lees hier alvast meer over de grootste iPhone-update ooit!

