iOS 18: nieuwe functies richten zich vooral op AI

We zijn nog maar net over op iOS 17, maar Apple werkt nu al aan iOS 18. Het lijkt erop dat iOS 18 vooral veel AI-functies gaat krijgen.

iOS 18 krijgt vooral AI-functies

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt in zijn recente nieuwsbrief dat Apple veel AI-functies in petto heeft voor iOS 18 op je iPhone. Daarbij zit ook een nieuwe versie van Siri.

In de nieuwsbrief zegt hij ook dat Apple een beetje overrompeld werd door de enorme groei van AI. En dat het bedrijf sinds vorig jaar probeert om zo snel mogelijk de verloren tijd in te halen.

John Giannandrea, senior vice president of machine learning bij Apple, houdt de ontwikkelingen van het nieuwe AI-systeem in de gaten. Zijn team werkt volgens Gurman ook aan een nieuwe en verbeterde versie van Siri. Deze variant van Siri maakt gebruik van meer AI-functies en zou volgend jaar al geïntroduceerd kunnen worden in iOS 18.

Een van de nieuwe functies is een betere samenwerking tussen Siri en de Berichten-app. De autocomplete-functie wordt daarmee een stuk beter en Siri kan dan (nog beter) antwoord geven op lastige vragen. Op de achtergrond is het team ook bezig om AI te laten helpen om bepaalde Xcode te schrijven (de programmeertaal van Apple).

AI: ook veel in apps

Apple is ook van plan om AI in zoveel mogelijk apps te verwerken. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan Apple Music voor het automatisch laten genereren van afspeellijsten. Of apps als Pages waarbij AI gebruikt kan worden om sneller je teksten te schrijven. Volgens geruchten is Apple ook aan het kijken om AI te gebruiken in hun apps van Apple Care.

Verder heeft Gurman al eerder gezegd dat Apple aan een soort eigen versie van ChatGPT werkt. Sommige ontwikkelaars noemen deze Apple-chatbot zelfs Apple GPT.

Wanneer verschijnt iOS 18?

Al die nieuwe functies met AI zijn leuk, maar het is nog wel even wachten op iOS 18. De nieuwe versie van het besturingssysteem komt officieel pas rond september 2024 uit. Daarvoor kun je natuurlijk al wel met de verschillende bèta-versies aan de slag. Meer hierover lees je dan op iPhoned!

