iOS 18.6 is uit (en brengt deze belangrijke verbeteringen naar je iPhone)

Apple heeft iOS 18.6 uitgebracht! Er komen belangrijke verbeteringen naar je iPhone met de nieuwste softwareversie. Dit zijn ze.

iOS 18.6

Updaten maar! Er is weer een nieuwe softwareversie van iOS 18 beschikbaar voor je iPhone. Apple heeft iOS 18.6 uitgebracht, waarmee belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd op de iPhone. Er komen geen nieuwe functies naar je iPhone, in plaats daarvan lost Apple een aantal softwarefouten op. Daarnaast wordt het voor Europese gebruikers gemakkelijker om alternatieve webwinkels te installeren.

Het is al langer mogelijk om een alternatieve webwinkel te downloaden, maar daarvoor moest je meerdere stappen doorlopen op de iPhone. Daar brengt iOS 18.6 verandering in, want je kunt dan sneller een app store van een derde partij installeren. Download je een applicatie via Safari of een andere webbrowser? Ook dat wordt eenvoudiger in de nieuwste softwareversie. Zeker als je applicaties van dezelfde ontwikkelaar installeert, hoef je vanaf iOS 18.6 minder stappen te doorlopen. Zo ziet dat eruit op de iPhone:

Eerste download van een ontwikkelaar. Latere downloads van dezelfde ontwikkelaar.

Verbeteringen in de Foto’s-app

Het installeren van alternatieve webwinkels en applicaties via Safari wordt gemakkelijker, maar dat is niet alles. Apple voert in iOS 18.6 ook verbeteringen door in de Foto’s-app. Een probleem in de fotobibliotheek zorgde ervoor dat terugblikfilms niet werden gedeeld. Deze softwarefout is verholpen in de update, zodat je weer kunt terugkijken op bepaalde momenten in je fotorol onder ‘Terugblikken’

Apple lost daarnaast meer dan twintig beveiligingsproblemen op in iOS 18.6, waardoor het belangrijk is om de update zo snel mogelijk te installeren. Eén van die problemen zorgde ervoor dat wachtwoorden hardop voorgelezen werden met VoiceOver. Deze toegankelijkheidsfunctie spreekt onderdelen op het scherm uit, maar dat is niet de bedoeling bij wachtwoorden. Dit is in de nieuwste softwareversie voor de iPhone weer opgelost.

iOS 18.6 installeren

Met iOS 18.6 komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar lost Apple wél een aantal belangrijke problemen op. Zo worden er ook beveiligingsproblemen in WebKit opgelost, dat is de software achter Safari. Zorg er daarom voor dat je de update zo snel mogelijk installeert, zodat de beveiliging van het apparaat weer op orde is. Je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

Heb je de publieke testversie van iOS 26 al geïnstalleerd? In dat geval kun je iOS 18.6 niet meer downloaden. Met iOS 26 komen grote veranderingen naar de iPhone, zo krijgt het besturingssysteem een nieuwe interface en introduceert Apple veel meer functies. Ben je benieuwd wat er met iOS 26 verandert? Lees dan hier alles over de grootste software-update van 2025 en bekijk hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 26 hebben!