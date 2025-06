iOS 18.6 brengt binnenkort 2 verbeteringen naar de iPhone: dit zijn ze

De volgende update voor de iPhone is iOS 18.6, waarvan Apple nu de eerste features heeft aangekondigd. Dit kun je verwachten van iOS 18.6!

iOS 18.6

Er komt binnenkort weer een update naar de iPhone! Apple heeft tijdens de WWDC 2025 iOS 26 al aangekondigd, maar werkt op de achtergrond aan een tussentijdse update van iOS 18. De volgende softwareversie voor de iPhone is iOS 18.6, waarmee Apple vooral verbeteringen doorvoert. Het bedrijf heeft inmiddels twee nieuwe features gepresenteerd, die met iOS 18.6 naar de iPhone komen.

Apple heeft de regels voor de App Store opnieuw aangepast, om te voldoen aan Europese regelgeving. Ontwikkelaars krijgen meer mogelijkheden bij het promoten van aanbiedingen en acties in de App Store. De tarieven die kleine ontwikkelaars moeten afstaan aan Apple zijn eveneens verlaagd. Nu blijkt dat Apple met iOS 18.6 nog een stap verdergaat, want het wordt dan ook gemakkelijker om applicaties zonder App Store te installeren.

Aantal stappen bij een eerste download van een ontwikkelaar.

Apps zonder App Store installeren

Sinds iOS 17.4 staat Apple het toe om alternatieve webwinkels te installeren op de iPhone. Dit is het gevolg van Europese wetgeving, die bedoeld is om (kleine) ontwikkelaars een eerlijkere concurrentiepositie te geven. Toch maakte Apple het niet gemakkelijk om applicaties van alternatieve app stores te installeren. Om een dergelijke app te downloaden krijgen gebruikers nu maar liefst zeven pagina’s te zien om akkoord te gaan met de installatie, maar daar komt met iOS 18.6 verandering in.

Installeer je voor het eerst een app van een ontwikkelaar op je iPhone? In dat geval krijg je wel nog meerdere schermen te zien om akkoord te gaan met de download. Dit is vanaf iOS 18.6 eenmalig, want bij latere aankopen van dezelfde ontwikkelaar hoef je de instellingen van je iPhone niet meer aan te passen. Apple heeft het aantal schermen teruggebracht van zeven naar vier, wanneer je van dezelfde ontwikkelaar nog een applicatie downloadt. Zo wordt het gemakkelijker om apps uit alternatieve webwinkels te installeren.

Aantal stappen bij nog een download van dezelfde ontwikkelaar.

Applicaties via Safari downloaden

Dezelfde aanpassingen voert Apple in iOS 18.6 door bij het installeren van applicaties via een webbrowser. Dat is ook al even mogelijk, maar daarvoor moeten gebruikers maar liefst zes stappen volgen om de applicatie eindelijk te downloaden. Vanaf iOS 18.6 wordt dit aantal teruggebracht naar vier, als je van dezelfde ontwikkelaar nog een app installeert. Met iOS 18.6 download je gemakkelijker applicaties via alternatieve webwinkels én webbrowsers op je iPhone.

Het is nog onduidelijk welke features met iOS 18.6 nog meer naar je iPhone komen. De meeste nieuwe functies heeft Apple al in een eerdere iOS 18-versie geïntroduceerd. Voor grote veranderingen moeten we wachten op iOS 26, die update verschijnt in september. Je kunt iOS 18.6 al veel eerder installeren, Apple brengt de volgende update waarschijnlijk volgende maand uit. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!