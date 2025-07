Er is een nieuwe versie van iOS 18.6 verschenen voor de iPhone, maar zitten er in bèta 3 ook nieuwe functies? Hier lees je wat er nieuw is.

Er is een nieuwe versie van iOS 18.6 verschenen voor de iPhone, maar zitten er in bèta 3 ook nieuwe functies? Hier lees je wat er nieuw is.

iOS 18.6 bèta 3 is uit: dit verandert er op je iPhone

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: in de bèta 3 van iOS 18.6 zitten geen nieuwe functies. Deze update richt zich voornamelijk op het verbeteren van de stabiliteit en prestaties van het besturingssysteem. Dat betekent ook dat er verschillende bugs en problemen zijn opgelost.

In iOS 18.6 zitten sowieso weinig vernieuwingen. Veel van de nieuwe functies van iOS 18 zijn al eerder uitgerold. Voor gebruikers in Europa wordt het in iOS 18.6 wel makkelijker om apps te installeren via alternatieve webwinkels en browsers.

Na iOS 18.6 komt iOS 26?

In september komen er wél veel nieuwe functies naar je iPhone, want dan brengt Apple iOS 26 uit. Het gaat om de grootste update in jaren, met een nieuwe interface en meer functies voor de iPhone.

In plaats van de gebruikelijke nummering zoals we die de afgelopen jaren zagen heeft Apple dit jaar besloten om niet verder te gaan met iOS 19, maar over te stappen naar iOS 26. Dit geldt trouwens ook voor andere besturingssystemen zoals watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

De reden voor deze onverwachte wijziging is eenvoudig: Apple wil meer overzicht en duidelijkheid creëren. Door alle besturingssystemen hetzelfde nummer te geven, gebaseerd op het jaartal waarin ze actief zijn, hoopt het bedrijf verwarring te voorkomen.

Dit is wanneer iOS 18.6 verschijnt

Apple heeft de officiële release van iOS 18.6 nog niet aangekondigd, maar we kunnen een goede inschatting maken van wanneer de update beschikbaar zal zijn. Het bedrijf volgt namelijk elk jaar een vergelijkbare tijdlijn voor het uitbrengen van nieuwe softwareversies.

Vorig jaar werd iOS 17.6 op 29 juli uitgebracht, in 2023 kwam iOS 16.6 op 24 juli en in 2022 was iOS 15.6 beschikbaar vanaf 20 juli. Het is waarschijnlijk dat iOS 18.6 rond dezelfde periode ook op je iPhone geïnstalleerd kan worden. De iOS 18.6 bèta 3 verscheen op 14 juli, dus het kan niet lang meer duren!

Meer Apple-nieuws

