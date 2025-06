Apple heeft iOS 18.6 bèta 1 uitgebracht: dit zijn de vernieuwingen

Hoewel iOS 26 inmiddels is gepresenteerd, is Apple nog niet klaar met de huidige softwarecyclus, want iOS 18.6 bèta 1 is nu beschikbaar.

iOS 18.6 bèta 1 is nu uit

Sinds de presentatie van iOS 26 tijdens de WWDC op maandag 9 juni, gaan alle nieuwsberichten alleen maar over Liquid Glass, het nieuwe design van het besturingssysteem en alle nieuwe functies die erin zitten. In de tussentijd is er dus ook een nieuwe bèta verschenen van iOS 18.6, maar ook van macOS 15.6, visionOS 2.6, tvOS 18.6 en meer.

Geen echte vernieuwingen

Deze nieuwe updates zullen naar verwachting niet veel nieuwe functies introduceren. Ze bieden echter wel een aantal bugfixes en prestatieverbeteringen, en maken de software van Apple weer een stukje stabieler. Apple levert doorgaans de meest betrouwbare, bugvrije updates in het laatste stadium van de ontwikkeling van een softwareversie. Zover is het op dit moment nog niet.

Als je deze nieuwe bèta’s nu al wilt installeren, weet dan dat iOS 18.6, tvOS 18.6, watchOS 11.6, enzovoort hopelijk erg stabiel zullen zijn op de dag van de lancering, maar op dit moment, in hun bèta 1-staat, waarschijnlijk nog niet. Voor de meeste mensen is het daarom een beter idee om op de uiteindelijke versie te wachten en geen bèta-versies te installeren (wat je ook niet per ongeluk kunt doen).

iOS 26 verschijnt in september.

Apple heeft iOS 26 in een keynote op maandag 9 juni al gepresenteerd, maar het duurt nog even voordat je die iOS-versie kunt installeren. De uiteindelijke versie voor het grote publiek verschijnt waarschijnlijk pas in september.

Apple brengt nieuwe softwareversies vaak uit op maandag of dinsdag. Als we heel ver vooruitkijken valt de officiële release van iOS 26 mogelijk op maandag 15 september of dinsdag 16 september. Uiteraard houden we je op iPhoned op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom iOS 26.