iOS 18.6.2 is uit: installeer de update direct op je iPhone 

Apple heeft iOS 18.6.2 uitgebracht, dat een kleine maar hele belangrijke tussentijdse update is. Installeer de update daarom direct!

iOS 18.6.2

Updaten maar! Apple heeft iOS 18.6.2 uitgebracht, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen op de iPhone worden opgelost. Met tussentijdse software-updates verhelpt Apple regelmatig grote problemen in de beveiliging. In dit geval gaat het om een softwarefout in de manier waarop iPhones afbeeldingsbestanden verwerken. Dat gebeurde in iOS 18.6.1 niet op een veilige manier.

Volgens Apple was de vorige softwareversie van de iPhone kwetsbaar voor kwaadaardige afbeeldingen. Deze afbeeldingen lijken normaal, maar kunnen ervoor zorgen dat de iPhone een fout in het geheugen maakt. Kwaadwillenden kunnen deze fouten vervolgens misbruiken, om bijvoorbeeld de controle over de iPhone te nemen en gegevens te stelen. Dit beveiligingslek is in iOS 18.6.2 opgelost.

Draait jouw iPhone op iOS 18.6.1? Installeer de nieuwste softwareversie dan direct, want het beveiligingslek is volgens Apple al misbruikt. Dat betekent dat de iPhone kwetsbaar is en de beveiliging van het apparaat niet op orde is. Apple brengt dit soort tussentijdse updates alleen uit bij grote softwarefouten, dus het is van belang om iOS 18.6.2 zo snel mogelijk te installeren. Je doet dat als volgt:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies voor ‘Algemeen’; Ga naar ‘Software-update’; Tik op ‘Werk nu bij’ onder iOS 18.6.2.

Het is aan te raden om de nieuwe softwareversie direct te installeren, zodat je zeker weet dat de beveiliging van je iPhone weer op orde is. Volgens Apple is het beveiligingslek alleen te misbruiken door zeer geavanceerde en gerichte aanvallen. De kans is dus klein dat jouw iPhone slachtoffer is geworden van een dergelijke aanval, maar met iOS 18.6.2 loop je geen risico meer. Installeer de update daarom zo snel mogelijk.

Naast iOS 18.6.2 heeft Apple meer belangrijke updates uitgebracht. Voor andere Apple-apparaten zijn nu iPadOS 18.6.2, macOS Sequoia‌ 15.6.1, iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 en macOS 13.7.8 beschikbaar. Dat betekent dat het om een groot beveiligingslek gaat, waardoor de beveiliging van de iPhone, iPad én Mac niet op orde is. Zorg er daarom voor dat je niet alleen je iPhone bijwerkt, maar ook de nieuwste softwareversies installeert op je iPad en Mac.

Met iOS 18.6.2 brengt Apple geen nieuwe functies naar de iPhone. In plaats daarvan worden belangrijke beveiligingsproblemen opgelost. Voor nieuwe functies moeten we wachten op iOS 26, die update verschijnt al over enkele weken. Ben je benieuwd wat er met iOS 26 verandert op je iPhone? Lees hier alles over de grootste update van 2025. Bekijk hier of jouw iPhone ondersteuning heeft voor iOS 26, zodat je zeker weet dat je volgende maand kunt updaten.