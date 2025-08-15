Apple brengt iOS 18.6.1 én watchOS 11.6.1 uit: dit is er nieuw

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
15 augustus 2025, 14:16
Apple brengt iOS 18.6.1 én watchOS 11.6.1 uit: dit is er nieuw

Tijd om weer te updaten, want Apple heeft weer een nieuwe update voor je iPhone én Apple Watch. Dit zijn de verbeteringen in iOS 18.6.1 en watchOS 11.6.1!

Apple heeft een nieuwe versie van iOS en watchOS uitgebracht. Het is een kleine update met slechts enkele bugfixes en foutoplossingen. Voor inwoners van de Verenigde Staten is deze update echter behoorlijk belangrijk. Want de zuurstofmeting komt hiermee eindelijk weer terug.

Bijzondere Apple Watch wijzerplaten

Het is voor het eerst in ruim anderhalf jaar dat deze functie daar weer beschikbaar is. Apple moest de functie eerder deactiveren vanwege een patentconflict met het bedrijf Masimo. In andere landen bleef de functie wel beschikbaar.

Apple heeft nu voor inwoners van de VS een aangepaste versie van de functie gemaakt in iOS 18.6.1. Maar Apple moest de functie wel wat aanpassen.

Het horloge verzamelt nog steeds de nodige sensorgegevens, maar de verwerking verloopt nu via de iPhone. De resultaten zijn daarna te vinden in de Gezondheid-app. Dit is natuurlijk iets minder makkelijk dan de meetgegevens direct op de Apple Watch te laten zien, maar het is fijn dat de functie nu ook weer in de Verenigde Staten beschikbaar is.

Apple Watch Ultra 2 rennen

Apple zegt dat de zuurstofmeting weer beschikbaar komt voor bezitters van de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2 in de VS. Apple vecht de aanklacht nog steeds aan, dus de kans bestaat dat de functie later nog een update gaat krijgen.

iOS 26 komt eraan

Na iOS 18.6.1 zit er binnenkort nog veel meer aan te komen. De volgende versie van het besturingssysteem voor je iPhone is namelijk ook bijna klaar. Apple stapt af van de opeenvolgende nummers en komt daarom met iOS 26. Deze naamsverandering zul je ook bij de Apple Watch en iPad zien.

Apple OS 26

De update verschijnt vermoedelijk begin september. Die maand presenteert Apple ook de nieuwe iPhones van 2025 en komen de belangrijkste updates van het jaar uit.

Natuurlijk zitten er veel vernieuwingen iOS 26. Wil je geen enkele aankondiging en update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!

Bron afbeelding: Apple
