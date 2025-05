iOS 18.5 is uit: dit zijn de nieuwe functies (en zo kun je updaten)

Updaten maar, want de volgende update staat alweer klaar voor je iPhone. Hier lees je hoe je naar iOS 18.5 kunt updaten en welke functies er nieuw zijn!

Er is een nieuwe update voor je iPhone beschikbaar. Je vindt de update door naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan. Daar kun je iOS 18.5 meteen downloaden. Kun je de update niet vinden? Dan moet je het later nog een keer proberen. Niet iedereen krijgt de update op hetzelfde moment.

We moeten wel eerlijk zijn: er zitten niet heel veel nieuwe functies in de update. Maar er zijn toch een paar kleine vernieuwingen te vinden. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Nieuwe functies voor Mail

Mail heeft dankzij Apple Intelligence al een paar slimme nieuwe snufjes gekregen, en iOS 18.5 doet daar nog een schepje bovenop. Zo zie je nu bij elk mailtje in je inbox een kleine afbeelding staan van de afzender – ook wel bekend als ‘Contact Photos’.

Wil je dat niet? Geen zorgen, je kunt die foto’s gewoon uitschakelen. Voorheen moest je daar de instellingen van je iPhone voor induiken, maar dat wordt nu wat makkelijker. De functie is in iOS 18.5 namelijk meteen uit te zetten. Dat doe je door bij een geopende mailbox op de drie puntjes te tikken. Vervolgens haal je het vinkje weg bij ‘Show Contact Photos’.

Jammer genoeg hebben we in Nederland de functie nog niet. Dus veel heb je nog niet aan deze feature. Maar als het ook hier naar de iPhone komt, dan is het fijn dat deze optie meteen beschikbaar is.

2. Extra achtergrond

Het komt niet vaak voor dat Apple nieuwe systeemachtergronden toevoegt aan iOS, maar de afgelopen jaren gebeurt het wel bij bepaalde jaarlijkse gelegenheden, zoals Pride. Daarom komt er in iOS 18.5 een nieuwe Pride-achtergrond. Het is een kleurrijke nieuwe optie die je hierboven ziet.

3. Satelliet-features op de iPhone 13

Als je satellietfuncties in iOS wilde gebruiken, had je altijd een iPhone 14 of nieuwer nodig. Daar komt verandering in met iOS 18.5. Je krijgt dan ook op een iPhone 13, 13 mini, 13 Pro of 13 Pro Max ook de satellietfuncties.

4. Eenvoudiger content kopen in de Apple TV-app

In iOS 18.5 breidt Apple een handige functie uit die eerst alleen met tvOS werkte: ‘Koop met iPhone’. Vanaf nu kun je ook op tv’s en streaming-apparaten van andere merken aankopen doen via de Apple TV-app, gewoon door ze te bevestigen op je iPhone. Of je nu een nieuwe streamingdienst wilt proberen of een film wilt huren of kopen – het is nu makkelijker dan ooit, ook als je geen Apple TV gebruikt.

5. Informatie over AppleCare+

Een kleine aanpassingen is dat informatie over AppleCare+ nu een meer duidelijkere plek heeft gekregen. Met AppleCare+ is je iPhone verzekerd voor reparatie of vervanging. Dat betekent dat je zelfs bij ongelukken goed gedekt bent.

6. Foutoplossingen, bugfixes en meer

Natuurlijk worden er op de achtergrond ook veel kleine zaken opgelost. Zo zijn er ook bij deze update verschillende bugfixes en kleine updates doorgevoerd.