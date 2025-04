iOS 18.5 release: dit is wanneer de update naar je iPhone komt

De volgende softwareversie voor de iPhone is iOS 18.5, maar wanneer komt de update naar je iPhone? Dit is de verwachte release van iOS 18.5!

iOS 18.5

Apple bereidt weer een update voor de iPhone voor! De recentste softwareversie is iOS 18.4, waarmee Apple een reeks nieuwe functies naar de smartphone bracht. Met de update kreeg je er nieuwe emoji bij, kwam Apple Intelligence beschikbaar in Europa en introduceerde Apple meer regelaars voor het Bedieningspaneel. Apple bracht iOS 18.4 eind maart uit, dus de release van iOS 18.5 komt er langzaam aan.

De eerste testversies van iOS 18.5 zijn al beschikbaar, zodat ontwikkelaars aan de slag kunnen met de nieuwste softwareversie. Het lijkt erop dat Apple met iOS 18.5 weinig nieuwe functies naar de iPhone brengt. In de eerste testversies voert het bedrijf alleen kleine verbeteringen door, zo wordt AppleCare duidelijker toegelicht in een kader en kun je de indeling van de Mail-app gemakkelijker aanpassen. Benieuwd wanneer deze aanpassingen naar je iPhone komen? Dit is de verwachte release van iOS 18.5.

Release van iOS 18.5

De definitieve versie van de update verschijnt vermoedelijk volgende maand. In 2024 verscheen iOS 17.5 op maandag 13 mei, een jaar eerder kwam iOS 16.5 uit op donderdag 18 mei en in 2022 werd iOS 15.5 op maandag 16 mei uitgebracht. Doorgaans houdt Apple dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Het is daarom de verwachting dat de definitieve update in de tweede week van mei verschijnt.

Apple brengt updates vaak uit op een maandag of dinsdag, dus de release van iOS 18.5 valt mogelijk op maandag 12 mei of dinsdag 13 mei 2025. Nieuwe softwareversies worden vrijwel altijd in de avond uitgebracht, rond 19.00 uur Nederlandse tijd. Zet die dagen daarom vast in je agenda, want de kans is groot dat iOS 18.5 op één van die avonden te installeren is op je iPhone.

Weinig nieuwe functies

Het lijkt erop dat iOS 18.5 weinig nieuwe functies naar je iPhone brengt, maar dat weten we natuurlijk pas zeker na de definitieve release van de update. Heel vreemd is dat niet, want Apple heeft het merendeel van alle vernieuwingen van iOS 18 al uitgerold in eerdere updates. Apple Intelligence is daarop een grote uitzondering, het is onbekend wanneer die features in het Nederlands beschikbaar zijn.

Voor grote veranderingen moeten we wachten op iOS 19, die softwareversie presenteert Apple al in juni. Het is de verwachting dat Apple pas met iOS 19 weer grote nieuwe functies naar de iPhone brengt. Toch is het aan te raden om je iPhone na de release van iOS 18.5 zo snel mogelijk bij te werken, zodat de software en beveiliging weer helemaal op orde zijn. Zet daarom ‘Automatische updates’ aan onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’, zodat je iPhone iOS 18.5 straks vanzelf installeert!