iOS 18.5 zorgt voor problemen (bij deze veelgebruikte iPhone-app)

Met iOS 18.5 zijn niet alleen nieuwe functies naar je iPhone gekomen, er zijn ook problemen ontstaan bij een veelgebruikte iPhone-app. Om deze app gaat het!

iOS 18.5

Het is alweer even geleden dat Apple iOS 18.5 uitbracht. Op 12 mei verscheen iOS 18.4, waarmee de iPhone een aantal nieuwe functies kreeg. Apple introduceerde de Pride-achtergronden, bracht de satellietfunctie naar de iPhone 13 en voegde een kader toe over AppleCare in de Instellingen-app. Verder loste Apple met iOS 18.4 vooral softwarefouten op, zo werden meer dan dertig problemen op de iPhone verholpen.

Nu blijkt dat niet alle softwarefouten zijn opgelost, want de Mail-app werkt sinds iOS 18.4 niet meer naar behoren. Bij veel gebruikers toont de Mail-app van het bedrijf een wit scherm. In andere gevallen reageert de applicatie niet of sluit de Mail-app onverwacht af. Deze problemen spelen bij meerdere generaties van de iPhone, dus het gaat waarschijnlijk om een nieuwe fout in iOS 18.5.

Zo werkt de Mail-app wél

Werkt de Mail-app niet meer op je iPhone? In dat geval ben je dus niet de enige. Het is opvallend dat de problemen met de Mail-app nu pas spelen, omdat iOS 18.5 al meer dan een maand geleden is uitgebracht. Er is nog geen officiële oplossing voor de softwarefout, maar er zijn wel (tijdelijke) manieren om de Mail-app toch te gebruiken. Het opstarten van de iPhone is één van die tijdelijke oplossingen, in sommige gevallen werkt de applicatie daarna weer even.

Andere opties zijn het geforceerd sluiten van de Mail-app, het uitschakelen van autocorrectie in het toetsenbord of het opnieuw installeren van de applicatie. Deze oplossingen zijn bij de meeste gebruikers tijdelijk, maar zorgen er wel voor dat de Mail-app weer even werkt. Dat is bij de meeste gebruikers van korte duur, door de problemen in iOS 18.4 toont de Mail-app daarna weer een wit scherm.

Mail-app in iOS 18.

Geen reactie van Apple

Apple heeft nog niet gereageerd op de problemen die iOS 18.4 veroorzaakt bij de Mail-app. Het lijkt om een softwarefout bij veel gebruikers te gaan, waardoor het bedrijf op de achtergrond vermoedelijk al werkt aan een oplossing. De volgende softwareversie van iOS 18 wordt pas halverwege juli verwacht, dus de kans is groot dat Apple in de tussentijd een kleine update uitbrengt. In dat geval worden de problemen in IOS 18.5.1 verholpen.

In 2024 verscheen iOS 17.6 op 29 juli, dus het is de verwachting dat iOS 18.6 rond dezelfde datum of iets eerder uitgebracht wordt. De problemen met de Mail-app in iOS 18.5 spelen bij veel gebruikers, waardoor Apple er waarschijnlijk voor kiest om iOS 18.5.1 binnenkort uit te brengen. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!