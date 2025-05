iOS 18.5 lost meer dan 30 fouten op: installeer de update snel 

Er zitten niet heel veel nieuwe functies in de iOS 18.5-update, maar er worden wel veel beveiligingsfouten gefixt. Zorg dus dat je zo snel mogelijk update!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.5 lost meer dan 30 beveiligingsfouten op

De nieuwste update voor je iPhone is nu beschikbaar. In iOS 18.5 zitten niet heel veel nieuwe functies, maar het is wel belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

Apple heeft namelijk een berg van meer dan 30 fouten in iOS 18.5 opgelost. Je moet dan onder andere denken aan kwetsbaarheden waarmee kwaadwillenden je privé-gegevens en andere gevoelige gegevens kunnen onderscheppen.

Wil je precies weten welke problemen en fouten er allemaal opgelost zijn in iOS 18.5? Dan kun je terecht op de Engelse website van Apple.

Je iPhone installeert vanzelf de update, wanneer je automatische updates aan hebt staan. Maar wil je niet wachten of heb je dat niet? Dan kun je ook altijd handmatig checken of de iOS-update klaarstaat. Je kunt daarna meteen de update installeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Open de app ‘Instellingen’ en kies voor ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’;

Download en installeer de update.

Soms kan het even duren tot je de update van iOS aangeboden krijgt. Apple rolt de software geleidelijk uit. Er rest je dan niets anders dan even te wachten en het later nog een keer te proberen.

iOS 18.5: nieuwe functies in het kort

In de update naar iOS 18.5 worden er dus vooral fouten opgelost, maar er zitten ook een paar nieuwe functies in. Zo heeft Apple een nieuwe pride-achtergrond toegevoegd. En krijg je nu ook op een iPhone 13, 13 mini, 13 Pro of 13 Pro Max toegang tot satellietfuncties.

Je kunt met iOS 18.5 nu ook op tv’s en streaming-apparaten van andere merken aankopen doen via de Apple TV-app, door ze te bevestigen op je iPhone.

Verder heeft de Mail-app een snellere manier om de ‘Contact Photos’ uit te zetten. Jammer genoeg hebben we in Nederland de functie nog niet. Dus je hebt op dit moment nog niet zo heel veel aan deze feature.