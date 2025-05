Er komt binnenkort een nieuwe update voor je iPhone. Dit zijn de nieuwe features die in iOS 18.5 gaan komen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.5 komt eraan: dit zijn de nieuwe features

De release van iOS 18.5 komt steeds dichterbij. Waarschijnlijk komt deze week de ‘Release Candidate’ beschikbaar. Dat is de laatste testversie voor de officiële release. Na het verschijnen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de echte versie komt. Waarschijnlijk is dan volgende week maandag of dinsdag de officiële versie beschikbaar.

Jammer genoeg zitten er niet heel veel nieuwe features in de update, maar zijn er toch een paar kleine nieuwe functies te spotten. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Nieuwe achtergrond

Mei is altijd Pride Month bij Apple en dat betekent een nieuw bandje voor de Apple Watch. Maar dat is niet het enige. Er komt dan ook een nieuwe wijzerplaat en achtergrond voor je iPhone in iOS 18.5. De nieuwe wallpaper is deze keer erg mooi. Het design beweegt vloeiend mee als je de iPhone optilt, draait of ontgrendelt.

2. Nieuwe opties in Mail

Mail heeft met Apple Intelligence een aantal nieuwe features gekregen en in iOS 18.5 is er daar nog een bij gekomen. Wanneer je de lijst met e-mails bekijkt zie je bij elk bericht een kleine afbeelding (in het Engels ‘Contact Photos’) staan. Deze afbeeldingen kon je al uitzetten, maar die optie zat die in de Instellingen van je iPhone verstopt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met iOS 18.5 is deze optie nu meteen uit te zetten in de Mail-app. Dat doe je door bij een geopende mailbox op de drie puntjes te tikken. Vervolgens haal je het vinkje weg bij ‘Show Contact Photos’.

Jammer genoeg hebben we in Nederland de Apple Intelligence-functies nog niet. Dus veel heb je nog niet aan deze feature. Maar als Apple’s AI ook hier naar de iPhone komt, dan is het fijn dat deze optie meteen beschikbaar is.

3. Informatie over AppleCare

Een kleine verbetering is dat informatie over AppleCare+ nu een meer prominentere plek heeft gekregen. Met AppleCare+ is je iPhone verzekerd voor reparatie of vervanging. Dat betekent dat je zelfs bij ongelukken goed gedekt bent. Je betaalt dan nog wel een eigen risico van 29 euro voor een kapot iPhone-scherm of gebarsten achterkant. Voor andere soorten schade betaal je 99 euro.