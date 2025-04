iOS 18.5 heeft twee verborgen features voor de iPhone: dit zijn ze

De release van iOS 18.5 komt eraan en volgens geruchten brengt de update twee verborgen features naar je iPhone. Dit zijn de verwachtingen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.5

Het is alweer even geleden dat Apple een update voor de iPhone heeft uitgebracht, want iOS 18.4 verscheen op 31 maart. Op de achtergrond werkt het bedrijf aan de volgende softwareversie, het is de verwachting dat iOS 18.5 binnenkort naar je iPhone komt. De eerste testversies van de update zijn al beschikbaar voor ontwikkelaars, maar daarin zijn nog weinig nieuwe features van iOS 18.5 gevonden.

Met iOS 18.5 voert Apple voornamelijk kleine verbeteringen door. Zo wordt AppleCare duidelijker toegelicht in een kader in de Instellingen-app op je iPhone. Daarnaast is het gemakkelijker om de indeling van de Mail-app aan te passen. Verder zijn er nog geen nieuwe features toegevoegd aan iOS 18.5, maar dat betekent niet dat Apple helemaal geen nieuwe functies naar de iPhone brengt. Deze twee veranderingen worden nog meer verwacht.

Pride-achtergronden in iOS 17.5.

Nieuwe functies

Het is de verwachting dat Apple met iOS 18.5 een nieuwe achtergrond naar de iPhone brengt. Ieder jaar voegt het bedrijf nieuwe wallpapers toe aan de Pride-collectie. Deze achtergronden verschijnen jaarlijks in mei, zo waren ze in 2024 onderdeel van iOS 17.5. Apple onthult de nieuwe wallpapers vermoedelijk begin mei, als ook de nieuwe wijzerplaat en het Pride-horlogebandje voor de Apple Watch komen.

Daarnaast is het de verwachting dat Apple Intelligence naar meer landen komt met iOS 18.5. Volgens geruchten brengt Apple alle nieuwe features van Apple Intelligence met iOS 18.5 voor het eerst naar China. Dat is belangrijk voor het bedrijf, omdat de verkoop van de iPhones tegenvalt in dat land. In Nederland en België moeten we nog wel even wachten op Apple Intelligence, het is nog niet beschikbaar wanneer de nieuwe software in het Nederlands wordt uitgerold.

Release van iOS 18.5

In de eerste testversies van iOS 18.5 zijn nog weinig nieuwe features gevonden, maar daar komt binnenkort vermoedelijk verandering in. De nieuwe achtergronden worden al snel gepresenteerd, het is nog niet bekend wanneer de Chinese versie van Apple Intelligence wordt aangekondigd. Dat kan in ieder geval niet lang meer duren, want de release van iOS 18.5 komt eraan. Apple brengt de update waarschijnlijk begin mei uit.

De kans is groot dat iOS 18.5 in de tweede week van mei verschijnt. Doorgaans brengt Apple updates uit op een maandag of dinsdag, dus de release van iOS 18.5 valt mogelijk op maandag 12 mei of dinsdag 13 mei 2025. Dan weten we zeker welke nieuwe features naar iOS 18.5 komen. Voor meer nieuwe functies moeten we wachten op iOS 19, dé update voor de iPhone in 2025. Lees hier welke veranderingen met iOS 19 naar je iPhone komen.