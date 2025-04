iOS 18.5 bèta 2 is uit en dit zijn alle verbeteringen die erin zitten

Apple heeft de tweede iPadOS en iOS 18.5 ontwikkelaarsbèta vrijgegeven. We vertellen je welke verbeteringen er in iOS 18.5 bèta 2 zitten.

iOS 18.5 bèta 2 is uit

iOS 18.5 zal naar verwachting geen grote nieuwe functies bevatten. Dat komt omdat de ontwikkeling van iOS 19 intern in volle gang is en Apple in de tussentijd bijna alle beloofde functies voor iOS 18 al heeft uitgebracht. Afgelopen jaar bracht Apple iOS 17.5 uit op 13 mei, waarschijnlijk komt iOS 18.5 dit jaar rond dezelfde datum.

De iOS 17.5 software-update van vorig jaar bevatte wel nog een paar verrassingen met onder meer cross-platform tracking detectie voor AirTag-achtige producten. Dat is bij iOS 18.5 bèta 2 helaas niet het geval.

iOS 19 wordt op 9 juni al gepresenteerd

De nieuwste iOS-versie wordt elk jaar gepresenteerd tijdens de WWDC. Apple heeft al laten weten dat de WWDC dit jaar van 9 juni tot en met 13 juni zal plaatsvinden. Tijdens de presentatie op maandag 9 juni wordt duidelijk welke veranderingen er naar iOS 19 en de andere OS-versies komen.

De rest van de week staat in het teken van online workshops en colleges voor ontwikkelaars. Zij kunnen als eerste aan de slag met alle nieuwe functies. Op de openingsdag van de WWDC worden direct de eerste testversies van alle besturingssystemen uitgerold voor ontwikkelaars.

Dit kun je verwachten van iOS 19

Volgens geruchten voert Apple enorme veranderingen door en wordt iOS 19 de grootste iPhone-update in jaren. Deze aanpassingen zien we vooral in het ontwerp, want Apple werkt aan een nieuwe interface voor het besturingssysteem. In het nieuwe design worden veel elementen van visionOS verwacht, het besturingssysteem dat speciaal voor de Apple Vision Pro is ontwikkeld.

Kenmerkende onderdelen van visionOS zijn vooral de transparante kaders met afgeronde hoeken. Deze kaders lijken van glas en komen volgens geruchten naar iOS 19. Daarnaast krijgt het nieuwe design van het besturingssysteem veel meer diepte. Het is nog onduidelijk of de ronde icoontjes van de apps ook naar iOS 19 komen. Apple paste het ontwerp van iOS voor het laatst aan in 2013, toen iOS 7 verscheen.