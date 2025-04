Apple brengt iOS 18.5 bèta 3 uit (met deze veranderingen voor de iPhone)

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 18.5 uitgebracht! Benieuwd wat er verandert in iOS 18.5 bèta 3? Dit moet je weten over de volgende softwareversie.

iOS 18.5 bèta 3

Apple heeft weer een update uitgebracht! Het gaat om een nieuwe testversie, want iOS 18.5 bèta 3 is beschikbaar voor ontwikkelaars. Apple introduceert vooralsnog weinig functies in de nieuwste softwareversie. In plaats daarvan voert het bedrijf verbeteringen door op de iPhone. Het gaat om een aantal aanpassingen in het ontwerp van iOS 18, zo wordt het gemakkelijker om de indeling van de Mail-app aan te passen.

Met iOS 18.4 paste Apple het ontwerp van de Mail-app aan. In dit vernieuwde design heb je meer knoppen, categorieën en opties in de applicatie. Niet iedereen is enthousiast over deze nieuwe indeling, waardoor het vanaf iOS 18.5 mogelijk is om toch weer voor het eerdere ontwerp te kiezen. Deze functie is in iOS 18.5 bèta 3 ingebouwd, zodat gebruikers zelf het design van de Mail-app kunnen selecteren.

Met iOS 18.5 bèta 3 komen verder vrijwel geen nieuwe functies naar je iPhone. De update beschikt over dezelfde aanpassingen als eerdere testversies van iOS 18.5. Je kunt contactfoto’s uitschakelen in de Mail-app en de instellingen van AppleCare worden duidelijker weergegeven. Apple voegt een kader toe, waarin de dekkingen van AppleCare beter worden toegelicht. In iOS 18.4 ontbreekt dit kader nog.

Verder komen er weinig veranderingen naar je iPhone met iOS 18.5. Apple voert vermoedelijk vooral kleine aanpassingen door in de software, om bestaande functies en de beveiliging van je iPhone te verbeteren. Heel vreemd is dat niet, want veel features van iOS 18 zijn al verschenen. Apple Intelligence is daarop natuurlijk een uitzondering, het is onbekend wanneer die techniek beschikbaar komt in het Nederlands.

Apple heeft iOS 18.5 bèta 3 uitgebracht voor ontwikkelaars. De definitieve versie van de update verschijnt vermoedelijk volgende maand. In 2024 verscheen iOS 17.5 op maandag 13 mei, een jaar eerder kwam iOS 16.5 uit op donderdag 18 mei. Doorgaans houdt Apple dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Het is daarom de verwachting dat de definitieve update in de tweede week van mei verschijnt.

Apple brengt updates vaak uit op een maandag of dinsdag, dus de release van iOS 18.5 valt mogelijk op maandag 12 mei of dinsdag 13 mei 2025. Met iOS 18.5 bèta 3 wordt in ieder geval bevestigd dat het om een kleine update gaat. Voor nieuwe functies moeten we waarschijnlijk wachten op iOS 19, de belangrijkste software-update van het jaar voor de iPhone. Wil je meer weten over iOS 19? Lees dan hier alles over de volgende generatie van het besturingssysteem!