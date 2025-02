iOS 18.4 onthult je geschiedenis in Safari (en dat is niet uit te zetten)

In de eerste testversie van iOS 18.4 heeft Apple een verandering doorgevoerd, waarmee de geschiedenis in Safari direct zichtbaar is. Dit moet je weten.

iOS 18.4

Apple heeft de eerste testversie van iOS 18.4 uitgebracht voor ontwikkelaars, waardoor duidelijk is welke functies naar je iPhone komen. Met iOS 18.4 komt Apple Intelligence voor het eerst naar een aantal Europese landen, maar Nederland en België vallen daar helaas niet onder. Daardoor is iOS 18.4 bèta 1 hier een veel kleinere update, waarmee Apple vooral verbeteringen doorvoert op je iPhone.

Zo wordt het gemakkelijker om albums te bewerken in de Foto’s-app en krijgt de Wachtwoorden-app er een handige functie bij. Daarnaast is het mogelijk om aan te passen dat de Vertalen- en de Kaarten-app standaard worden gebruikt om te vertalen en navigeren op je iPhone. Ontwikkelaars hebben nu nog een verandering ontdekt, want in iOS 18.4 is je geschiedenis in Safari standaard zichtbaar als je een nieuw tabblad opent.

Geschiedenis in Safari

Open je nu een nieuw tabblad in Safari? Dan verschijnt er alleen onder- of bovenin het scherm een zoekbalk. Daar komt vanaf iOS 18.4 verandering in, want het scherm wordt dan direct gevuld met je recente zoekopdrachten. Zodra je op de zoekbalk tikt verschijnen de termen waarop je recent hebt gezocht. Op deze manier wordt met één tik op het scherm je geschiedenis in Safari onthuld vanaf iOS 18.4.

Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, maar in sommige gevallen houd je de zoekresultaten liever privé. Opvallend is dat dit vanaf iOS 18.4 niet meer mogelijk is, want de geschiedenis van Safari verschijnt dan automatisch op je scherm. Er is geen manier om deze functie uit te schakelen, ook niet bij de instellingen van je iPhone. Je kunt je recente zoekacties wel wissen, dat gebeurt met de blauwe knop boven de zoekresultaten.

Release van iOS 18.4

In de privémodus worden overigens geen recente zoekresultaten getoond in Safari, want die worden nooit opgeslagen. Het gaat pas om een eerste testversie van iOS 18.4, waardoor de kans groot is dat het in een nieuwe bèta wél mogelijk is om de geschiedenis in Safari te verbergen. Het is de verwachting dat Apple nog een schakelaar toevoegt om het tonen van de recente zoekacties permanent uit te schakelen.

Apple heeft al aangekondigd dat de officiële release van iOS 18.4 pas in april is. Voor die tijd komen er meerdere testversies beschikbaar voor ontwikkelaars. In één van die bèta’s van iOS 18.4 komt Apple vermoedelijk al met een manier om de geschiedenis van Safari weer te verbergen. Wil je weten wanneer de definitieve update voor iedereen beschikbaar komt? Lees dan hier alles over de release van iSO 18.4!