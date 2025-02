iOS 18.4 release: wanneer komt de update naar je iPhone?

Apple heeft de webpagina over iOS 18 aangepast, waarmee de release van iOS 18.4 wordt verklapt. Dit is wanneer de update naar je iPhone komt!

iOS 18.4

Het is inmiddels even geleden dat Apple een update naar je iPhone heeft gebracht. Op 27 januari kwam iOS 18.3 uit. Het was geen grote update, Apple voerde vooral verbeteringen in de software door. Waar de eerste bèta van de volgende softwareversie doorgaans kort na een update volgt, heeft Apple nog steeds geen testversie van iOS 18.4 uitgebracht. Ondertussen komt de officiële release van iOS 18.4 steeds dichterbij.

Apple heeft nu iets meer duidelijkheid gegeven over de volgende update voor je iPhone. Het bedrijf heeft de webpagina van iOS 18 aangepast, waar te lezen is dat Apple Intelligence beschikbaar komt in meer landen. Alle AI-functies komen binnenkort ook naar Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea en Brazilië. Dat gebeurt volgens Apple begin april, waardoor we weten wanneer de release van iOS 18.4 ongeveer is.

Het is de verwachting dat Apple Intelligence met een software-update wordt uitgebreid naar meer landen. Dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk met iOS 18.4. Daardoor weten we dat iOS 18.4 dus begin april wordt uitgebracht voor alle gebruikers. Dat verklaart ook waarom er nog geen bèta van iOS 18.4 beschikbaar is, want de release van de update ligt veel later dan bij bijvoorbeeld iOS 17.4 of iOS 16.4 het geval was.

Zo bracht Apple iOS 17.4 uit op 5 maart 2024, kwam iOS 16.4 op 27 maart 2023 en verscheen iOS 15.4 op 14 maart 2022. Deze nieuwe softwareversies kwamen telkens op een maandag of dinsdag in maart uit. Bij iOS 18.4 is dat vermoedelijk ook een maandag of een dinsdag, maar dan in april. Als we ver vooruitkijken kunnen we de release van iOS 18.4 op maandag 7 april of dinsdag 8 april 2025 verwachten.

iOS 18.4 bèta 1

Het is overigens ook goed mogelijk dat Apple de update een week later uitbrengt. In dat geval valt de release van iOS 18.4 op maandag 14 april of dinsdag 15 april. Apple heeft in ieder geval bevestigd dat iOS 18.4 begin april komt, waardoor we vermoedelijk niet lang meer hoeven te wachten op de eerste testversie. Het is de verwachting dat iOS 18.4 bèta 1 ieder moment kan verschijnen.

Met iOS 18.4 komt Apple Intelligence eindelijk naar meer Europese landen. In Nederland en België moeten we nog wachten op de nieuwe techniek, het is nog niet duidelijk wanneer alle AI-functies hier beschikbaar zullen zijn. Ben je benieuwd welke veranderingen er met iOS 18.4 wél naar je iPhone komen? Lees dan hier wat je kunt verwachten van de volgende update voor je iPhone.