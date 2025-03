iOS 18.4 Release Candidate is uit: definitieve update volgt snel

Apple heeft de Release Candidate van iOS 18.4 uitgebracht! Dat betekent dat de definitieve update snel volgt. Dit is wanneer je kunt updaten.

De Release Candidate (RC) van iOS 18.4 is verschenen! Dat is de laatste testversie voor de officiële release. Na het verschijnen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de echte versie komt. We hoeven dus niet lang meer te wachten op de definitieve update. Voor Europese gebruikers is iOS 18.4 een relatief kleine update, omdat ze Apple Intelligence nog steeds niet kunnen uitproberen.

Daar komt vanaf iOS 18.4 overigens (gedeeltelijk) verandering in. Apple Intelligence is hier binnenkort wel beschikbaar, maar enkel als je de taal op je iPhone wijzigt naar Engels. Daarnaast moet je de regio aanpassen naar de Verenigde Staten. Vervolgens kun je aan de slag met de eerste functies van Apple Intelligence. Vind je dit te veel werk? Deze veranderingen komen met de volgende software-update nog meer naar je iPhone.

Nieuwe functies

Apple heeft in de Release Candidate van iOS 18.4 vrijwel geen veranderingen doorgevoerd. Vermoedelijk heeft het bedrijf deze update gebruikt om kleine verbeteringen op de achtergrond door te voeren. Met de volgende softwareversie komt er een aantal nieuwe functies naar je iPhone. Je krijgt er nieuwe emoji bij, die we eerder hier al onder elkaar hebben gezet. Deze emoji komen ook naar de iPad en de Mac.

Daarnaast voegt Apple nieuwe knoppen toe aan het Bedieningspaneel van je iPhone, waarmee je rustgevende achtergrondgeluiden kun inschakelen. Een handige functie van deze knoppen is het starten van een afspeellijst op Apple Music. Gebaseerd op de stemming van deze achtergrondmuziek (slaap, relaxed, productief of welzijn) wordt een lijst met passende nummers samengesteld. Deze feature is vanaf iOS 18.4 beschikbaar op de iPhone.

Release van iOS 18.4

Verder zien we in Nederland en België weinig veranderingen in iOS 18.4, omdat de rest van de nieuwe functies te maken hebben met Apple Intelligence. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar komt. Mogelijk gebeurt dat pas met iOS 19 of in een update die nog later verschijnt. In dat geval kunnen we Apple Intelligence pas in 2026 in het Nederlands gebruiken.

Nu de Release Candidate van iOS 18.4 is verschenen hoeven we niet lang meer te wachten op de definitieve release. De kans is groot dat de softwareversie komende week uitgebracht wordt. Apple rolt updates doorgaans uit op maandag of dinsdag, dus houd je iPhone dan goed in de gaten. Wil je de release van iOS 18.4 niet missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!