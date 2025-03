iOS 18.4: deze 3 functies komen volgende maand naar je iPhone

iOS 18.4 komt over een paar weken naar je iPhone, daarom geven we je een overzicht van 3 nieuwe functies die je dan kunt verwachten.

iOS 18.4 brengt deze 3 functies naar je iPhone

Heb je de bèta van iOS 18.4 geïnstalleerd, dan weet je zo’n beetje wat je kunt verwachten. Dit overzicht is dan ook vooral voor iedereen die momenteel iOS 18.3.2 heeft geïnstalleerd.

1. Nieuwe knoppen voor rustgevende muziek

iOS 18.4 brengt een heel nieuw onderdeel voor rustgevende achtergrondmuziek (Ambient Music) naar het Bedieningspaneel van je iPhone. Hier vind je straks de volgende vier knoppen:

Slaap (Sleep)

Relaxed (Chill)

Productiviteit (Productivity)

Welzijn (Wellbeing)

Met elk van deze knoppen kun je snel een Apple Music-afspeellijst starten die bij je stemming past. Je kunt de knoppen ook toewijzen aan de actieknop of het Vergrendelscherm.

2. Nieuwe emoji

iOS 18.4 brengt zeven nieuwe emoji naar je iPhone. De emoji van een gezicht met wallen onder de ogen is waarschijnlijk het meest opvallend, maar dit zijn alle zeven emoji die je kunt verwachten:

Een spetter

Een gezicht met wallen onder de ogen

Een vingerafdruk

Een boom zonder bladeren

Een wortelgroente

Een harp

Een schop

3. Priority Notifications (Apple Intelligence)

Hoewel we in Nederland nog altijd geen gebruik kunnen maken van Apple Intelligence, laten we toch een nieuwe AI-functie zien die in iOS 18.4 verschijnt, namelijk Priority Notifications. Dit is een functie die automatisch je belangrijkste meldingen laat zien en die je kunt beheren in de app Instellingen. Apple beschrijft Priority Notifications als volgt:

“Apple Intelligence can show you notifications that may be important in a separate section on the Lock Screen, so you can catch up on what you may have missed. You can still swipe up to view all notifications.” (“Apple Intelligence kan meldingen die mogelijk belangrijk zijn in een apart gedeelte op het vergrendelscherm laten zien, zodat je kunt inhalen wat je misschien hebt gemist. Je kunt nog steeds omhoog vegen om alle meldingen te bekijken.”)

Release iOS 18.4

De release van iOS 18.4 vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in april. Als we kijken naar het verleden en op basis daarvan naar de toekomst, verwachten we de release op maandag 7 april of dinsdag 8 april. Of dat inderdaad klopt, blijft natuurlijk nog even afwachten. We houden je op iPhoned in elk geval op de hoogte!