iOS 18.4 brengt veelgevraagde functie naar iPhone (en dat werd tijd)

Met iOS 18.4 komt een veelgevraagde functie naar je iPhone. Benieuwd wat er verandert? Dit kun je vanaf iOS 18.4 eindelijk aanpassen!

iOS 18.4

Apple heeft de eerste drie testversies van iOS 18.4 uitgebracht! Met de volgende update komen er vooral kleine veranderingen naar je iPhone. Zo komt er een reeks nieuwe emoji bij en voegt Apple een aantal functies toe aan de Foto’s-app. Dat is niet alles, want gebruikers in de Europese Unie krijgen meer vrijheid bij het kiezen van de standaard-apps op hun iPhone. Dat is het gevolg van Europese regelgeving.

Sinds iOS 18 hebben Europese gebruikers veel meer mogelijkheden bij het instellen van hun iPhone. Je bepaalt zelf welke apps er automatisch worden gebruikt voor je mail, telefoongesprekken en camera. Dit waren voorheen standaard de applicaties van Apple, maar vanaf iOS 18 kun je daarvoor ook apps van derden kiezen. Deze functie wordt uitgebreid in iOS 18.4, want het is dan eindelijk mogelijk om een andere navigatie-app in te stellen.

Apple Kaarten

Gebruik je liever een andere app dan Apple Kaarten? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf iOS 18.4 krijg je de mogelijkheid om zelf een standaard-app voor je navigatie te kiezen. Nu is dat nog Apple Kaarten, maar binnenkort kun je die instellingen aanpassen. Zo is het eindelijk mogelijk om bijvoorbeeld Google Maps of een andere applicatie in te stellen, die wordt dan automatisch gebruikt om te navigeren.

Sinds iOS 18 kun je onder ‘Instellingen > Apps > Standaardapps’ aanpassen welke apps worden gebruikt voor het openen van links op het web, het sturen van e-mails en het doen van betalingen. Hier kun je vanaf iOS 18.4 ook kiezen welke navigatie-app je gebruikt. De applicatie die je daar selecteert wordt vervolgens standaard geopend als je begint met navigeren, bijvoorbeeld bij het tikken op een adres in een andere app.

Release van iOS 18.4

Met iOS 18.4 krijg je er dus een handige functie bij als je Apple Kaarten vrijwel nooit gebruikt. Het is dan eindelijk mogelijk om bijvoorbeeld Google Maps in te stellen als standaardapp om te navigeren. De kans is groot dat je later nog meer standaardapps kunt beheren, zo bepaal je straks zelf welke fotobibliotheek of agenda je gebruikt. Het aanpassen van je browser, vertaal- en wachtwoorden-app is wel al mogelijk.

We moeten nog wel even wachten op de nieuwe functie in iOS 18.4, want de update verschijnt pas volgende maand. Apple heeft al aangekondigd dat iOS 18.4 in april beschikbaar komt. Apple Intelligence wordt dan in meer landen uitgerold, in Nederland en België is dat helaas nog niet het geval. Wil je meer weten over alle nieuwe functies in iOS 18.4? Lees dan hier welke veranderingen er volgende maand naar je iPhone komen!