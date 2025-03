iOS 18.4 komt er deze week aan – dit verandert er op je iPhone

Nu Apple de tweede release candidate van iOS 18.4 heeft verspreid, zijn ook de release notes van de update sinds deze week openbaar.

iOS 18.4 komt deze week naar je iPhone

Er is onder meer een Apple Vision Pro-app, er zijn nieuwe Apple Intelligence-functies voor meldingen en extra taalondersteuning, plus verschillende updates die de functionaliteit van de Foto’s-app op je iPhone moeten verbeteren. De release notes van Apple vind je hieronder.

Apple Intelligence: alle iPhone 16-modellen, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (helaas nog niet in Nederland)

Meldingen met prioriteit worden boven op je andere meldingen weergegeven, zodat je gelijk ziet welke meldingen je onmiddellijke aandacht vereisen.

Sketch is nu beschikbaar als extra stijloptie in Image Playground, waarmee je prachtige schetstekeningen kunt maken.

De Apple Intelligence-functies ondersteunen extra talen, waaronder Engels (India, Singapore), Frans (Frankrijk, Canada), Duits (Duitsland), Italiaans (Italië), Japans (Japan), Koreaans (Zuid-Korea), Portugees (Brazilië), Vereenvoudigd Chinees en Spaans (Spanje, Latijns-Amerika, VS).

Apple Vision Pro-app

Met de nieuwe Apple Vision Pro-app, die automatisch wordt geïnstalleerd voor gebruikers met een Apple Vision Pro, kun je nieuwe inhoud en ruimtelijke ervaringen ontdekken en heb je snel toegang tot informatie over je apparaat.

Foto’s-app

Nieuwe filters om items te tonen of te verbergen die niet in een album staan of gesynchroniseerd zijn vanaf een Mac of pc in de bibliotheekweergave.

Items herschikken op Mediatypen.

Consistente filteropties in alle collecties, inclusief de mogelijkheid om te sorteren op Oudste of Nieuwste eerst.

Optie om albums te sorteren op Datum gewijzigd.

Mogelijkheid om ‘Recent bekeken’ en ‘Recent gedeeld’ uit te schakelen.

Verborgen foto’s worden niet langer meegenomen bij het importeren naar een Mac of pc als ‘Gebruik Face ID’ is ingeschakeld.

Overige verbeteringen en bug-fixes

Recente zoeksuggesties in Safari helpen je snel terug te keren naar eerdere zoekonderwerpen als je een nieuwe zoekopdracht start.

Setup-assistent stroomlijnt de stappen die ouders moeten nemen om een kinderaccount aan te maken voor een kind in hun gezin, en schakelt kindgerichte standaardinstellingen in als ouders het instellen van een kinderaccount later willen afronden.

Schermtijd applimieten blijven bestaan, zelfs nadat een kind een app verwijdert en opnieuw installeert.

App Store bevat samenvattingen van gebruikersbeoordelingen zodat je in één oogopslag nuttige inzichten van andere gebruikers krijgt.

Pauzeren en hervatten van een app download of update in de App Store zonder de voortgang te verliezen.

Nieuwe widgets voor Podcasts, waaronder een Volgde Shows-widget om je favoriete shows te volgen en een Bibliotheek-widget om naar je meest gebruikte secties te gaan, zoals Laatste afleveringen, Opgeslagen en Gedownload

Achtergrondmuziek (Ambient Music) biedt de mogelijkheid om direct muziek af te spelen vanuit het Bedieningspaneel, waardoor je toegang krijgt tot afspeellijsten.

Apple Fitness+-collecties kunnen nu worden toegevoegd aan de bibliotheek.

Matter-compatibele robotstofzuigers kunnen worden bediend in de Home-app en worden toegevoegd aan scènes en automatiseringen.

Ondersteuning voor tien nieuwe systeemtalen, waaronder Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu en Urdu.

We verwachten iOS 18.4 deze week

Apple heeft gezegd dat iOS 18.4 in elk geval in april komt. Dat betekent dat de eerste mogelijkheid dinsdag 1 april is. We verwachten wel dat de update naar iOS 18.4 deze week nog komt. Zodra iOS 18.4 er is, lees je dat uiteraard direct op iPhoned!