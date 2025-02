Dit is wanneer iOS 18.4 bèta verschijnt, met deze nieuwe functies

iOS 18.3 verscheen op 27 januari en die wordt opgevolgd door iOS 18.4 bèta. Dit is wanneer je de nieuwe versie kunt verwachten.

Dit is wanneer iOS 18.4 bèta verschijnt

iOS 18.3, iPadOS 18.3 en macOS Sequoia 15.3 verschenen allemaal op 27 januari, wat betekent dat Apple nu klaar is voor een nieuwe ronde bètatests. Er zit meestal maar weinig tijd tussen deze updates. Vaak maar een paar dagen, maar soms ook een paar weken. Voor een betere indicatie zetten we op een rij hoe lang de .4-updates in het verleden op zich lieten wachten:

iOS 17.3 release tot iOS 17.4 bèta – 3 dagen

release tot – 3 dagen iOS 16.3 release tot iOS 16.4 b è ta – 24 dagen

release tot – 24 dagen iOS 15.3 release tot iOS 15.4 b è ta – 1 dag

release tot – 1 dag iOS 14.3 release tot iOS 14.4 b è ta – 2 dagen

release tot – 2 dagen iOS 13.3 release tot iOS 13.4 bèta – 57 dagen

Dit kun je verwachten in iOS 18.4 bèta

Apple heeft tijdens de WWDC in juni een aantal Apple Intelligence-functies aangekondigd, die er nog steeds niet zijn. Daardoor is het vrij voor de hand liggend wat we van iOS 18.4 kunnen verwachten.

Apple Intelligence

Er komen in iOS 18.4 bèta nieuwe functies voor Siri, waaronder Persoonlijke Context en Schermbewustzijn. Dankzij Persoonlijke context houdt Siri al je e-mails, berichten, bestanden, foto’s en meer bij. Als het op je iPhone staat, weet Siri waar het is en waar het vandaan komt. Dankzij Schermbewustzijn weet Siri wat er op je scherm staat, zodat je daar ook gewoon naar kunt verwijzen.

Verder krijgt Siri een betere App-integratie. Hierdoor kan Siri honderden nieuwe acties uitvoeren in apps. Apple noemt als voorbeeld onder meer Siri gebruiken om foto’s van een specifieke locatie naar iemand te sturen, bijvoorbeeld ‘Stuur de foto’s van het feestje op vrijdag naar John’.

Emoji

De .4-updates van Apple introduceren meestal ook nieuwe emoji’s. We verwachten in iOS 18.4 bèta onder meer een gezicht met wallen onder de ogen, een vingerafdruk, een boom zonder bladeren, een wortelgroente, een harp, een schop en een spetter.

Release iOS 18.4

Na een bètatestperiode die tot maart duurt, verschijnt iOS 18.4 waarschijnlijk in april. Eerder heeft Apple gezegd dat Apple Intelligence in nieuwe talen beschikbaar zal zijn in een update die in april 2025 verschijnt, wat overeenkomt met de testperiode van iOS 18.4 en de daaropvolgende release-datum.