Er is weer een nieuwe bètaversie verschenen voor de iPhone. Maar zitten er in iOS 18.4 bèta ook nieuwe functies?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.4 bèta 4 is uit: wat zijn de nieuwe functies?

Apple heeft bèta 4 van iOS 18.4 uitgebracht en we kunnen er kort over zijn. Er zitten geen nieuwe functies in. Waarschijnlijk zitten er in deze update vooral software-updates en worden er beveiligingslekken gedicht.

Toch brengt de uiteindelijke update van iOS 18.4 wel een behoorlijk aantal nieuwe functies met zich mee. Zo krijg je onder andere meer vrijheid bij het instellen van standaard applicaties. Nu zijn dat nog vooral Apple’s eigen apps, maar daar komt met iOS 18.4 verandering in.

Daarnaast krijgt het Bedieningspaneel er wat nieuwe mogelijkheden bij met iOS 18.4. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe achtergrondgeluiden af te spelen. Deze opties kun je toevoegen aan het Bedieningspaneel, koppelen aan de actieknop van je iPhone of op je vergrendelscherm plaatsen.

Ook komen er nieuwe emoji naar je smartphone. Dit zijn onder andere een vingerafdruk, een harp en een schep. Verder heeft de app Foto’s nieuwe knoppen gekregen. Die vind je in het album ‘Recent verwijderd’. Wanneer je het overzicht met de verwijderde foto’s open hebt staan, staat er nu een knop onderaan waarmee je alle foto’s meteen kunt terugzetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Wallet heeft ook een aanpassing gekregen. Wanneer je de Wallet-app open hebt staan, kun je rechtsboven op een knop met drie puntjes tikken. In dit menu vind je de opties ‘Bestellingen’, ‘Abonnementen en betalingen’ en ‘Instellingen’.

Een andere app die nieuwe functies heeft gekregen in bèta 4 van iOS 18.4 is de app Opdrachten. Die kun je gebruiken in je eigen opdrachten. De meeste hiervan lijken zich te richten op het aanpassen van functies en instellingen in verschillende apps.

Op de release hoef je niet zo heel lang meer te wachten. Want iOS 18.4 komt ergens in april uit. Dan kan iedereen deze nieuwe softwareversie installeren.