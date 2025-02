Apple brengt iOS 18.4 bèta 1 uit: deze functies komen (nog niet) naar je iPhone

Apple heeft de eerste testversie van iOS 18.4 uitgebracht! Deze nieuwe functies komen met iOS 18.4 bèta 1 (nog niet) naar je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.4 bèta 1

De eerste testversie van iOS 18.4 is eindelijk uitgebracht! Waar software-updates van Apple bijna altijd kort gevolgd worden door een nieuwe testversie, duurde dat bij iOS 18.4 veel langer. Dat heeft te maken met de officiële release van iOS 18.4, die pas in april komt. Met iOS 18.4 bèta 1 brengt Apple weer veel nieuwe functies naar de iPhone, maar in Nederland en België gaat het om een veel kleinere update.

Apple Intelligence is hier nog steeds niet beschikbaar, terwijl de nieuwe AI-functies een belangrijk onderdeel zijn van iOS 18.4 bèta 1. Deze features zijn voor het eerst beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje. Met de eerste testversie van iOS 18.4 wordt Apple Intelligence uitgebreid met een nieuwe stijl bij Image Playground, vernieuwde Genmoji en meldingen met prioriteit. Voorlopig moeten we het in Nederland en België nog zonder deze functies doen.

Deze functies zijn wél beschikbaar

In Nederland en België voert Apple vooral kleine verbeteringen door in iOS 18.4 bèta 1. Na het installeren van de testversie hebben gebruikers weer meer vrijheid bij het instellen van standaard applicaties. Het is mogelijk om andere apps te kiezen die standaard worden gebruikt om te vertalen en te navigeren. Nu zijn dat nog Apple’s eigen Vertalen- en Kaarten-app, maar daar komt met iOS 18.4 verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast krijgt het Bedieningspaneel er nieuwe opties bij met iOS 18.4, want het wordt mogelijk om nieuwe achtergrondgeluiden af te spelen. Met de update introduceert Apple regelaars voor muziek in de categorieën chill, productivity, sleep en wellbeing. Deze opties kun je toevoegen aan het Bedieningspaneel, koppelen aan de actieknop van je iPhone of op je vergrendelscherm plaatsen. Zo wordt het gemakkelijker om achtergrondgeluiden af te spelen.

Release van iOS 18.4

Andere veranderingen in iOS 18.4 bèta 1 zijn een nieuwe widget voor de Podcasts-app en een aangepast menu voor het bewerken van albums in de Foto’s-app. Het gaat dus om kleine aanpassingen, de belangrijkste functies ontbreken in Nederland en België vooralsnog. Het is de verwachting dat Apple Intelligence pas eind 2025 of begin 2026 in het Nederlands beschikbaar is. De nieuwe techniek is hier vermoedelijk wel al eerder in het Engels te gebruiken.

Apple heeft iOS 18.4 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. De officiële release van de update volgt pas in april, dan kunnen alle gebruikers de nieuwe softwareversie installeren. Tegen die tijd brengt Apple nog meer testversies uit, waarin meer nieuwe functies worden toegevoegd aan iOS 18.4. Zo komt er nog een speciale Apple Vision Pro-app naar je iPhone met de update. Wil je meer weten over iOS 18.4? Lees dan hier wanneer de officiële release op de planning staat.