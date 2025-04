iOS 18.4 verbetert het Bedieningspaneel: dit is nieuw

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht, waarmee een aantal nieuwe functies naar je iPhone komt. Deze verbeteringen brengt iOS 18.4 naar het Bedieningspaneel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.4

Er is weer een update voor je iPhone beschikbaar! Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht op maandag 31 maart. Met de update komt een aantal nieuwe functies naar je iPhone. Je krijgt er nieuwe emoji bij en Apple Intelligence is eindelijk te gebruiken in Nederland en België. Dat is niet alles, want het Bedieningspaneel is verbeterd in iOS 18.4. Ben je benieuwd welke veranderingen zijn toegevoegd? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Achtergrondmuziek

Met iOS 18.4 introduceert Apple achtergrondmuziek bij het Bedieningspaneel. Je krijgt de mogelijkheid om vier nieuwe regelaars toe te voegen, waarmee achtergrondgeluiden worden geactiveerd. Zo speel je met één druk op de knop geluiden af, die bij je stemming passen. Daarnaast kun je met elk van deze knoppen een passende afspeellijst op Apple Music starten. Deze categorieën achtergrondmuziek zijn er:

Slaap;

Relaxed;

Productiviteit;

Welzijn.

2. Apple Intelligence

Apple Intelligence is sinds iOS 18.4 beschikbaar in de Europese Unie en dat is terug te zien in het Bedieningspaneel. Na het installeren van de update kun je ‘Visual Intelligence’ toevoegen aan je regelaars. Daarnaast is er een nieuwe ‘Praat met Siri’-knop, als aanvulling op de bestaande ‘Typ naar Siri’-knop. Voor deze functies moet je wel Apple Intelligence inschakelen, lees hier hoe dat werkt in Nederland en België.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Aangepast ontwerp

Naast deze nieuwe functies heeft Apple het ontwerp van het Bedieningspaneel aangepast in iOS 18.4. Het gaat om een aantal kleine veranderingen, die vooral terug te zien zijn in de regelaars op het Bedieningspaneel. Deze aanpassingen voert Apple door bij het Bedieningspaneel:

Regelaar voor Focus heeft nu pijltjes naar boven en beneden;

Regelaar voor schermhelderheid heeft een vernieuwde animatie, gebaseerd op de felheid van het display;

Regelaar voor volume heeft een soortgelijke animatie, gebaseerd op het volumeniveau van de iPhone.

Meer over iOS 18.4

Apple brengt met iOS 18.4 dus een reeks verbeteringen naar het Bedieningspaneel. Daarnaast heeft Apple nieuwe functies toegevoegd aan de Foto’s-app, toont Safari je recente zoekresultaten en heeft de Podcasts-app nieuwe widgets. Heb je iOS 18.4 nog niet geïnstalleerd? Ga dan naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en tik op ‘Installeer nu’ om je iPhone bij te werken naar iOS 18.4. Lees hier welke functies er nog meer naar je iPhone komen met de nieuwste softwareversie!