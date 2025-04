iOS 18.4.1 is uit (en lost een groot probleem met CarPlay op)

Updaten maar! Apple heeft iOS 18.4.1 uitgebracht, waarmee een groot probleem met CarPlay én een aantal beveiligingsproblemen worden opgelost.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.4.1

Er is weer een update voor de iPhone beschikbaar! Apple heeft iOS 18.4.1 uitgebracht, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen worden verholpen. Het gaat om een tussentijdse update, dus er komen geen nieuwe functies naar je iPhone. In plaats daarvan lost Apple problemen op in de software van het toestel. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van je iPhone weer op orde is.

Welke beveiligingsproblemen precies worden opgelost is vooralsnog onduidelijk. Apple maakt dit doorgaans pas na een bepaalde tijd bekend, zodat kwaadwillenden geen misbruik kunnen maken van de problemen in de software. Met iOS 18.4.1 verbetert Apple niet alleen de beveiliging van je iPhone, maar wordt ook een groot probleem met CarPlay opgelost. Bij veel gebruikers verbond de iPhone niet meer met het besturingssysteem van de wagen.

CarPlay werkt (eindelijk) weer

Na de release van iOS 18.4 werkte CarPlay bij veel gebruikers niet meer naar behoren. Widgets in het besturingssysteem toonden in dat geval geen informatie meer. Het gaat hierbij vooral om de widget die toont welke media er wordt afgespeeld in de auto. Daar zie je normaal gezien welk nummer je luistert, maar deze informatie verscheen niet meer door problemen in iOS 18.4. Met iOS 18.4.1 wordt deze bug opgelost.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast hadden verschillende gebruikers sinds de release van iOS 18.4 verbindingsproblemen met CarPlay. De iPhone verbond niet meer met de auto, waardoor CarPlay onbruikbaar werd. Het ging vooral om problemen bij een draadloze verbinding met CarPlay in auto’s van Honda, Mazda, Audi, Ford en Volkswagen. Heb jij een wagen van één van deze merken? Installeer iOS 18.4.1 dan snel, zodat je CarPlay weer probleemloos kunt gebruiken.

Meer over iOS 18.4.1

Apple heeft iOS 18.4.1 inmiddels voor alle gebruikers uitgerold. Je vindt de nieuwe softwareversie op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Kies daar voor ‘Installeer nu’ om je iPhone direct bij te werken. Het is aan te raden om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van het toestel weer op orde is én CarPlay weer naar behoren werkt.

Naast iOS 18.4.1 heeft Apple ook iPadOS 18.4.1 uitgebracht, waarmee soortgelijke beveiligingsproblemen worden opgelost. In de nieuwe softwareversies introduceert Apple dus geen extra functies. Dat gebeurde met iOS 18.4 wel, met die update bracht Apple nieuwe emoji naar je iPhone en kwam Apple Intelligence eindelijk beschikbaar in Europa. Wil je meer weten over iOS 18.4? Lees dan hier alles over die software-update!