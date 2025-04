iOS 18.4.1 verschijnt binnenkort (en lost belangrijke problemen op)

Apple bracht iOS 18.4 uit op 31 maart en werkt momenteel aan opvolger iOS 18.4.1, die een aantal belangrijke problemen moet gaan oplossen.

iOS 18.4.1 verschijnt binnenkort

iOS 18.4 heeft een aantal leuke vernieuwingen naar je iPhone gebracht. Zo kun je nu rustgevende achtergrondmuziek (Ambient Music) afspelen via het Bedieningspaneel van je iPhone. Ook zijn er acht emoji bijgekomen, is de Foto’s-app behoorlijk vernieuwd en heb je meer privacy gekregen in Safari. Heb je de nieuwe functies van iOS 18.4 nog niet uitgeprobeerd, lees dan het artikel iPhone-tips: 3 nieuwe functies om te proberen als je iOS 18.4 hebt.

In de tussentijd is Apple bezig met het testen van iOS 18.4.1. Deze software-update wordt waarschijnlijk binnen een week of twee uitgebracht, maar misschien zelfs eerder. Zoals het versienummer al aangeeft, is iOS 18.4.1 een kleine update die vooral softwarebugs en beveiligingslekken aanpakt. Dat lijkt niet bijzonder, maar is zeker wel belangrijk voor de veiligheid van het besturingssysteem van je iPhone. Er zijn geen bèta’s voor ontwikkelaars of openbare bèta’s voor kleine updates zoals iOS 18.4.1.

iOS 18.5 en iOS 19

iOS 18.4.1 is eigenlijk niet meer dan een soort noodupdate, die vooruitloopt op iOS 18.5. Momenteel is iOS 18.5 nog in bètatest. Deze grotere software-update brengt Apple waarschijnlijk in mei uit voor het grote publiek. Vooralsnog zitten daar maar twee kleine wijzigingen in. Die hebben te maken met de apps Mail en Instellingen.

De eerste bèta van iOS 19 wordt waarschijnlijk uitgebracht na de WWDC 2025 keynote op 9 juni. Apple presenteert iOS 19 dan voor het eerst. De uiteindelijke versie van iOS 19 verwachten we in september, rond dezelfde tijd dat de iPhone 17-serie wordt uitgebracht.

Zo zorg je dat je iOS 18.4.1 automatisch krijgt

Wil je zeker weten dat de update naar iOS 18.4.1 niet aan je voorbij gaat? Stel dan in dat updates automatisch moeten worden geïnstalleerd. Je krijgt dan een melding wanneer de update is gedownload en klaar voor installatie. Zo stel je het in: